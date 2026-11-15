Miguel Delibes de Castro: “Creo que Doñana se va a salvar aunque nunca volverá a ser lo que fue”

Miguel Delibes de Castro nos recibe en un escenario insólito para hablar de Doñana y del lince ibérico. Me reencuentro con él en El Cabril, el centro de Enresa en Hornachuelos (Córdoba), donde se almacenan los residuos radiactivos de España.

Es un entorno algo disruptivo: en plena Sierra Albarrana, una naturaleza exultante convive con una instalación donde se respira que todo está bajo control. Sus responsables reiteran que aquí se entierran residuos de muy baja, baja y media actividad.

Hasta aquí nos trasladamos el pasado 30 de octubre para asisitir a la XX edición del Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente (SIPMA). El encuentro, organizado por Enresa, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y la Universidad de Córdoba, analizó los desafíos de la inteligencia artificial para el medioambiente y la comunicación. Delibes intervino en una sesión magistral con otros expertos internacionales.

Una vida en Doñana

Nacido en Valladolid en 1947, dirigió la Estación Biológica de Doñana (CSIC) entre 1988 y 1996 y presidió el Consejo de Participación de Doñana de 2013 a 2024. Es uno de los grandes referentes en el estudio y en la milagrosa salvación del lince ibérico.

Entre sus reconocimientos figura el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina (2005). Habla con la tranquilidad de un jubilado muy activo y con la perspectiva de quien terminó la carrera allá por 1969.

Ahora apenas hace ciencia, pero a sus 79 años nos dice que no para: acude donde le llaman para divulgar, participa en mesas redondas y cuida de sus nietos. La conversación destila sabiduría y modestia.

Austero y en bicicleta

No piensa demasiado en sus gestos cotidianos por el medioambiente, aunque intenta ser «bastante austero, consumir poco». Se mueve en bicicleta, deja el coche para los viajes largos en familia y recicla, como hace «todo el mundo o mucha gente».

Entre sus alegrías, la recuperación del lince y ver a sus discípulos llegar lejos. Entre sus penas, los primeros años, cuando los linces a los que ponían un collar morían en cuanto salían de Doñana: «Era como perder a alguien de la familia».

Sobre Doñana se muestra esperanzado: cree que se salvará, aunque nunca volverá a ser lo que fue, y confía en que cuaje el acuerdo actual entre administraciones, que compara con el éxito del lince.

Bulos e inquietud

Sobre el cambio climático es tajante: «No se puede negar». También alerta de unos bulos que hoy se hacen virales: lo que antes repetían unos pocos, ahora lo comentarían miles en las redes. Él ha optado por permanecer al margen de ellas. Y cuando le pedimos una palabra que defina el momento actual del planeta, no duda: «Inquietud».

OKGREEN: ¿En qué momento personal te encuentras ahora?

MIGUEL DELIBES DE CASTRO: Bueno, retirado, con menos actividad científica o apenas actividad científica, pero haciendo muchas cosas de comunicación, de divulgación, participación en mesas redondas. Cuidando de los nietos también…

P.: ¿Cuántos años ejerciendo como biólogo?

R.: Pues acabé la carrera en el 69. Se puede echar la cuenta.

P.: Y en todo este tiempo, ¿dos momentos de alegría o que fueran positivos ejerciendo como biólogo?

R.: Muchísimos. Hemos hablado hoy de la recuperación del lince ibérico. Ha sido un momento de mucha alegría. También, al principio, la publicación de un artículo científico era un motivo para ponerse contentos. Lo celebrábamos.

Satisfacción después de ver cómo discípulos míos llegaban a alcanzar puestos de responsabilidad y sentir que tenía nietos científicos, es decir, discípulos de mis discípulos.

Todo esto ha sido motivo de mucha satisfacción también para el orgullo personal, para el ego. Bueno, y algunos reconocimientos como cuando te dan un premio nacional de investigación o cosas de esas…

Una Doñana distinta

P.: ¿Y cuál sería el lado más oscuro en todos estos años como biólogo? ¿Dos momentos muy tristes en todo este tiempo que has estado viendo cómo ha evolucionado el medioambiente en España?

R.: Sufríamos mucho, también personalmente, como si fuera un familiar, cuando se morían linces al principio de estudiarlos. Cuando un lince al que habíamos conocido de cachorro le poníamos el collar de adulto y, en cuanto salía de Doñana, lo mataban o lo atropellaban.

Era como perder a alguien de la familia. Lo hemos pasado muy mal. Con los problemas de Doñana también hemos tenido momentos muy difíciles.

P.: El lince es un ejemplo de éxito científico, de colaboración entre administraciones. En la actualidad, ¿hay un ejemplo parecido en el ámbito ambiental de colaboración entre administraciones, políticos y científicos?

R.: Como yo he sido protagonista en los dos, por lo menos para facilitarlos, tengo que referirme al acuerdo que hay actualmente sobre Doñana y su entorno. Me parece un momento muy parecido al del lince porque nos costó el mismo trabajo conseguirlo.

P.: ¿Por qué existe tanta dificultad?

R.: Porque muchas veces los políticos son renuentes y encuentran muchas trabas para hablar con facilidad con alguien de otro partido. Pero en los dos casos se ha conseguido. El lince ya ha cuajado como un gran éxito en Doñana. Para Doñana el acuerdo todavía está empezando, pero espero que también cuaje.

P.: ¿Hemos llegado tarde para salvar Doñana?

R.: Creo que Doñana se va a salvar. Lo que ocurre es que nunca será la que fue. Pero eso es porque también Doñana cambia de forma natural. Es un delta que se va rellenando con sedimentos y el destino de un delta es empezar como un golfo. Luego hacerse marisma estacional y después acabar siendo un lugar de cultivo o de bosque. Doñana podría perderse del todo, pero… yo creo que no, que se va a salvar, aunque sea una Doñana distinta de la que fue antaño.

Agua y clima

P.: ¿Qué tiene que cambiar en la cabeza de un agricultor que está ahora mismo en Doñana extrayendo agua?

R.: Es muy difícil porque muchos viven de eso. Aunque entiendan que eso es negativo a medio plazo, a largo plazo, no pueden dejar de vivir. Pero, en cualquier caso, hacerles saber que el agua que estamos perdiendo es el agua de todos: afecta a los pueblos que viven de ese acuífero y a los propios agricultores. Ellos lo saben porque ya tienen que ir moviendo sus pozos, al agotar el agua de donde bombean.

P.: Sé que es una pregunta con una respuesta conocida de antemano… ¿Sufrimos un cambio climático?

R.: No se puede negar.

P.: ¿Qué le dirías a una persona que todavía no cree en esta situación?

R.: Yo creo que casi todo el mundo admite que lo hay. Lo que hay más discrepancia es en la causa. Siempre ha ocurrido. A veces hay más calor en Madrid, en Doñana, en Valladolid… La temperatura media anual ahora es tres o cuatro grados más alta que hace 50 años. Eso no lo puede negar nadie. Eso todo el mundo lo admite. Lo que no se sabe es por qué. La duda radica en la influencia humana en ese cambio.

Suelo decir que es mucho mejor saber por qué cambia. Es como si estuviéramos enfermos y el médico dice: «pues sí, está enfermo, pero no sé qué será. Ya se curará». Parece como si esta respuesta fuera mucho más tranquilizadora.

Creo que es mejor para todos admitir que es debido a nuestras acciones y que tenemos que cambiarlas, porque si no sabemos cuál es la causa, puede que aumente todavía más deprisa y nos achichacaremos.

Bulos virales

P.: ¿Tiene la ciencia ahora problemas de divulgación?

R.: Se hace cada vez más divulgación científica y los problemas que puede tener son la pseudoinformación o la mala información. Está ocurriendo con toda la comunicación. No sólo en la científica o en la ambiental, cualquier otra también.

Ahora es mucho más difícil que antes librarte de bulos que llegan a ser virales, que todo el mundo comparte y se los cree. Cuando yo empecé con los linces decían: «el collar que les habéis puesto los vuelve locos y por eso se suicidan tirándose contra los coches».

Era una tontería, pero aquello lo decían cuatro. Y tú tenías que aguantar el chaparrón. Incluso alguna denuncia que tuvimos en los juzgados. Pero ¡ay!, si eso ocurriera ahora, habría 50.000 hablando de ello en las redes. Y probablemente tendríamos manifestantes en la puerta de casa.

P.: ¿Cuál sería para ti la fórmula mágica para luchar contra la desinformación?

R.: No la tengo. Confieso que me pilla muy mayor. Algunas veces digo que antes entendía un poco el mundo y podía pensar cómo se podían mejorar cosas. Pero en los últimos años, y sobre todo estando fuera de las redes sociales, no me hago idea de algo que se dice hasta que no me llega indirectamente.

Para una persona de mi edad es muy difícil cuando te hablan de que hay que defenderse del algoritmo. La única defensa posible es permanecer al margen. Si no, estoy seguro de que el algoritmo me engañaría.

P.: Aparte de lo que me has contado del lince, ¿cuál es la mayor barbaridad que te ha llegado sobre información ambiental?

R.: Por supuesto que no existe el calentamiento global. También está el ejemplo de que en la Academia de Ciencias hay una campaña para hacer vídeos cortos para evitar la desinformación, no es de información ambiental, pero dice mucho del momento que vivimos. Y lo que más me ha llamado la atención es tener que hacer vídeo para decir que las mujeres también pueden hacer ciencia.

¿De verdad hay que gastar dinero en convencer que las mujeres pueden hacer ciencia? Me comentan que hay mucha gente que lo niega, que dice que las mujeres están menos capacitadas. Es una barbaridad.

Más que un árbol

P.: Has coincidido con muchos políticos en tu vida profesional y en tus puestos de responsabilidad. ¿Cuál es el mejor argumento para convencer a un político de que hay que cuidar el medioambiente?

R.: Hay dos maneras. Dos momentos. Uno es Doñana que es un buen ejemplo para hablar de medioambiente y transmitir inquietud. He hablado algunas veces del síndrome de Estocolmo. Te metes en Doñana y está tan lejos de todo que da la impresión de que los personajes que llegan sienten como que están abandonados. No sé salir de aquí. No hay carreteras, no hay caminos, no hay señales de tráfico… Entonces la gente es muy receptiva a todo lo que le cuentas allí.

Pero ser receptiva no supone que les convenzas. La otra vía para convencer es cuando los comunicadores realizáis una labor importante y se plantea un problema serio que llega a la sociedad. Los políticos tienen que decidir y en algunas ocasiones te llaman y te consultan. Y cuando a mí me ha ocurrido, me han hecho caso muy rápido.

P.: ¿El mejor consejo que le darías a un periodista ambiental para divulgar?

R.: Que divulgue las cuestiones que quiera, pero que tenga siempre por detrás la idea de que el medioambiente es más que lo que va a contar. Intentar hablar que hay que proteger un árbol y trasladar que ese árbol hace cosas… Explicar que es más que un árbol, que no lo haga por pura caridad hacia los árboles o las mariposas. Ir más allá es transmitir que estamos defendiendo la salud y el bienestar humanos.

P.: Para terminar, una palabra que defina el momento actual del planeta.

R.: Inquietud.