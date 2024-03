Ve preparando la cartera: si te han puesto una multa de tráfico este es el día exacto en el que te va a llegar

Los conductores tienen que asumir ciertos riesgos. Por ejemplo, los conductores que más horas pasan en la carretera como los profesionales de la carretera es más fácil que les pueda llegar una multa a su domicilio.

No te olvides que antiguamente las infracciones eran conocidas al momento. Lo que ocurría es que el conductor se iba a su casa con el boletín.

Ahora las nuevas tecnologías terminan sorprendiendo a los conductores pasando un tiempo después de que se haya hecho la infracción.

¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar una multa?

Existen cuatro razones por las que una multa puede llegar al domicilio del infractor mediante un correo postal certificado:

Cuando la detención del coche suponga un peligro para conducir. Si el vehículo se ha aparcado de forma incorrecta y el conductor no está presente. En el caso de que la infracción se detecte por sistemas electrónicos, como el exceso de velocidad por radar o utilizar el móvil. Si los agentes no pueden detener o perseguir un coche

De todas formas, el tiempo para la notificación es posible que varíe. Incluso pueden terminar pasando algunas semanas desde que se produjo la infracción hasta recibirla en casa o en la puerta.

Existe un plazo de 3 a 6 meses para la notificación de la infracción. Las multas cuando hay exceso de velocidad tardan de una a tres semanas, un plazo que puede ser más largo cuando el radar detecta el exceso de velocidad móvil o si la infracción es grave.

¿Las multas prescriben?

Cuando la infracción se notifica después de seis meses de que se cometiese, no se puede sancionar al conductor, puesto que la multa habría prescrito. Cuando el delito sea leve y en tres meses no se haya recibido ninguna carta de tráfico, puedes olvidarte de ello.

Cuando la sanción no llegue al domicilio, pero se haya publicado en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), el plazo de prescripción quede interrumpido.

Infracciones que son leves

Tres meses después de la fecha de la propia infracción. En el momento en que nos llegue es posible pagar la multa en un periodo voluntario o recurrirla. Todo ello por 100 euros.

Infracciones graves/muy graves

Seis meses desde que se produjo la fecha de la infracción. Cuando llegue el momento que nos llegue, se puede pagar en el periodo voluntaria o recurrir la multa.

La cantidad monetaria es superior a 500 euros y supondrá desde pérdida de carnet a penas de prisión.

No debemos olvidarnos de algo importante: si cuando se intentó entregar no fue posible o no se consiguió identificar al infractor, la sanción se va a notificar en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, la cual se considerará al día siguiente de la publicación.

De todas formas, si deseas conocer alguna notificación pendiente, podrás darte de alta en la DEV (Dirección Electrónica Vial). Piensa que Correos trabaja codo con codo para que no te puedas librar de las multas.

En el caso de que se haya tramitado alguna, llegará mediante correo postal certificado. De todas formas, también puede ser notificada por la DEV, correo electrónico o SMS, siempre y cuando nos demos de alta en este servicio.

A nivel personal, si tienes interesado en conocer si tienes o no multa, es posible visitar una Oficina de Información y tramitar la multa de circulación.

¿Existe descuento por pronto pago de la multa?

Al igual que sucede con la mayoría de las multas que puedas recibir por el gobierno, siempre se puede recurrir en el caso de que no estés de acuerdo con la misma.

Lo cierto es que no suele ser la opción de mayor atractivo, puesto que va a suponer un papeleo mayor, más tiempo y pocas veces merece la pena.

El periodo de tiempo que contempla Tráfico es de 20 días naturales para el pago de la multa al acogernos a una bonificación del 50% por pronto pago.

Existen varias formas de pagar la multa, tanto mediante transferencia del mismo banco, de una oficina de Tráfico, Correos, vía Internet, por teléfono 060 o si estás al lado de un agente de la Benemérita, se puede pagar al momento mediante tarjeta de crédito débito.

El Director General de Tráfico, Pere Navarro, pasados los 20 días de tiempo desde la notificación de las multas le ha permitido aproximarse a la inmediatez deseada entre infracción y sanción.

El plazo que existía antes era todavía más amplio, si se valora el tiempo que se va a tardar en retirar los puntos, desde que se ha cometido el delito, antes eran 90 días los habituales para la recepción de una notificación de Tráfico.

Ahora seguro que tienes estos temas un poco más claros, puesto que como puedes ver, la administración todos estos temas los tienen bastante pensados y en las multas suelen tener un grado de eficacia bastante alto, aunque tarden en ocasiones en enviar las multas.