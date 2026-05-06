Si te interesan los coches y la cultura japonesa, Mazda House es tu evento en primavera

Si te interesa Japón y el mundo del motor, Mazda House. Un paseo por Japón es el evento de la primavera en Madrid. Se trata, en concreto, de una exposición interactiva y de acceso gratuito que nace para acercar la esencia de la cultura japonesa a la ciudad. La cita será hasta el 24 de mayo y se hace en la Fundación Ortega – Marañón, en Fortuny, 53.

El evento desarrollará una interesante programación cultural con conciertos de koto, así como charlas y talleres donde descubrir la filosofía nipona. Y es que hablamos de una cita que no es una exposición de coches, no; es un espacio donde se fusionan en armonía valores como el respeto por la naturaleza, la artesanía como forma de pensamiento y la búsqueda constante del equilibrio. Es, en definitiva, una experiencia para entender el origen de todo lo que hacemos.

Eso sí, los amantes de los coches van a poder descubrir la nueva gama de Mazda y poder probar algunos de los últimos modelos de la casa.

La experiencia propone un recorrido desde el jardín de la Fundación hasta la parte interior, donde se puede conocer gran parte del pensamiento japonés, así como los acabamos de los modelos de Mazda. Allí hay un espacio para aprender a hacer pajaritas con la técnica del Origami, reflexionar sobre las pequeña acciones que dan sentido a nuestra existencia y conocer de cerca el Kintsugi haciendo un taller de reparación de cerámica con oro, celebrando de este modo las imperfecciones.

Sobre el estilo de vida de los nipones, en Mazda House se celebrarán varios encuentros donde conocer la filosofía, las tradiciones y el estilo de vida japonés: del kimono al ikigai, pasando por el shiatsu, la longevidad y los secretos de viajar a Japón.

Habrá, además, una sesión detallada para conocer el nuevo Mazda CX-6E, tanto su estética cercana a la naturaleza, como toda su tecnología.

La entrada es gratuita, debes descargarla de la web, y es imprescindible la reserva para poder disfrutar de los talleres.