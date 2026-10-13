Renault reivindica la fabricación nacional como una de sus principales ventajas competitivas frente al avance de las marcas chinas en el mercado español. El fabricante automovilístico galo ha defendido que producir vehículos en las plantas de Valladolid y Palencia tiene un peso estratégico para el negocio de la compañía, que prepara la llegada de una nueva generación de modelos 100% eléctricos a las instalaciones.

Así lo ha señalado Erdem Kizildere, director general de Renault y Alpine en España, que ha asegurado que «España es la segunda casa de Renault Group, que cuenta con más de 300 puntos de venta, la mayor capilaridad de este país».

«La inversión anunciada de 600 millones de euros para las factorías españolas no sólo financia tecnología e infraestructuras; es una apuesta por las personas que cada día hacen posible nuestros vehículos. Es una señal de confianza en el talento español, en nuestra capacidad de innovar y en el papel que España desempeñará en la construcción de la movilidad sostenible del futuro», ha añadido.

Tras 75 años de presencia industrial en España, Renault ha querido rendir homenaje a los pilares que sustentan su actividad en España: una industria competitiva, una apuesta decidida por la electrificación, la innovación tecnológica y una gama de vehículos eficientes fabricados en nuestras factorías.

Desde hace tres cuartos de siglo, Renault forma parte de la historia de la automoción española. Un recorrido marcado por la innovación, la generación de empleo, la inversión industrial y la producción de vehículos que hoy se exportan a numerosos mercados internacionales. Un legado que sigue escribiéndose a través de una gama híbrida fabricada en España y diseñada para responder a las necesidades de movilidad actuales, a lo que hay que sumar una inversión de 600 millones de euros entre 2026 y 2030 para la producción de coches 100% eléctricos.

La ventaja de Renault frente a los coches chinos

La gama híbrida Made in Spain de Renault está formada por cinco modelos que representan la oferta más completa de la marca en los segmentos de mayor crecimiento del mercado.

Producido en Valladolid, el Renault Captur combina versatilidad, eficiencia y tecnología en un formato compacto ideal para el uso diario. Su motorización E-Tech full hybrid permite disfrutar de una conducción electrificada sin necesidad de recarga, optimizando consumos y emisiones.

El Renault Symbioz, también fabricado en Valladolid, destaca por su equilibrio entre habitabilidad, modularidad y eficiencia. Concebido para las familias y para quienes buscan un vehículo funcional y conectado, incorpora toda la experiencia híbrida de la marca.

Una lista que completan los modelos producidos en la planta de la firma del rombo en Palencia. El Renault Austral representa una nueva generación de SUV tecnológicamente avanzados; el emblemático Renault Espace reinventa el concepto de viaje familiar con hasta siete plazas, gran habitabilidad y una mecánica híbrida que combina confort, rendimiento y eficiencia para los desplazamientos de larga distancia; y el buque insignia de la gama, el Renault Rafale, que encarna la visión más tecnológica y emocional de la marca.