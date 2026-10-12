El Grupo Volkswagen sigue cerrando los detalles de su plan de reestructuración para reducir los costes de la compañía y, aunque por el momento no se ha confirmado el cierre de ninguna fábrica, el fabricante automovilístico allana el camino para cesar la producción en cuatro instalaciones en Alemania a partir de 2030. Una de las afectadas sería la planta de Audi en Neckarsulm, que, además de no esperar nuevas adjudicaciones en el corto plazo, se enfrenta al traslado de uno de los modelos a otra factoría.

Así lo han explicado fuentes cercanas a la situación, que han señalado que Audi planea trasladar la producción de la próxima generación del A8 a la planta de Porsche en Leipzig. Una nueva adjudicación para la planta de la firma de lujo del Grupo Volkswagen que confirmaría el final de Neckarsulm, ya que no contaría con modelos nuevos y la caducidad industrial obligaría a cerrar la instalación.

La planta de Audi en Neckarsulm fabrica cuatro gamas: el Audi A5, el A6, el A8 y el e-tron GT, incluyendo las distintas variantes de los modelos, como las variantes deportivas S o RS. Una instalación de la que se deberían producir algo más de 200.000 unidades y en la que tan sólo se alcanzan los 75.000 ensamblajes.

Cierre de cuatro fábricas en Alemania

El fin de los ensamblajes del A8 en Neckarsulm no supone un gran problema para la planta, ya que solo representa entre el 5% y el 10% de la producción de las instalaciones. No obstante, la amenaza está en que el Grupo Volkswagen no ha confirmado la adjudicación de nuevos proyectos para la factoría alemana. Misma situación en la que Emden, Zwickau y Hannover.

La dirección de la compañía alemana está elaborando planes para recortar otros 500.000 vehículos de la capacidad de producción anual en Europa, reducir las plantillas directivas y recortar drásticamente el número de modelos y variantes de equipamiento.

Volkswagen ya ha anunciado la supresión de unos 100.000 empleos en todo el mundo, de los cuales 50.000 serán en Alemania, por los efectos derivados en las cuentas de la compañía de la caída de ventas en Estados Unidos y China; la llegada de nuevos competidores a los distintos mercados europeos con tecnologías más modernas y precios más competitivos; y la estricta regulación europea en materia de emisiones de CO2.

Volkswagen rebaja su previsión

El Grupo Volkswagen ha revisado a la baja sus previsiones financieras para el ejercicio 2026 ante el deterioro del fondo de comercio de Porsche AG, el empeoramiento del entorno de mercado, especialmente en China, y el incremento de los gastos asociados a sus procesos de reestructuración.

La compañía alemana espera ahora cerrar el ejercicio con unos ingresos por ventas de aproximadamente 315.000 millones de euros, lo que se traduce en un 2,2% menos, frente a los 321.900 millones de euros registrados en 2025. Esta cifra se sitúa en torno al punto medio del anterior rango de previsión, que contemplaba una evolución de entre un -3% y un 0%. No obstante, la revisión es más significativa en el caso del resultado operativo. Volkswagen prevé ahora un margen operativo sobre ventas de hasta el 1%, frente al rango de entre el 4% y el 5,5% que manejaba en anteriores previsiones y al 2,8% registrado en 2025.