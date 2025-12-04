Por qué mi coche consume mucho aceite: causas y cuál es el consumo normal

Una de las principales preocupaciones que existen en los conductores es cuando se percatan de que existen diversas problemas mecánicos, como, por ejemplo, fugas de aceite o un consumo elevado del mismo en el vehículo. Por ello, en las próximas líneas os detallaremos cuáles son las principales causas que originan este problema y cómo solucionarlo, además de indicaros cuál es el consumo normal del mismo.

¿Vale un mensaje tu vida? ​ En un segundo lo cambias todo… ​ De viajar, a cumplir condena por homicidio. ​

De vivir, a revivir el accidente cada noche. ​ Por una imprudencia, puedes morir o perder tu vida. #moriroperdertuvidahttps://t.co/ITYCx7XfPS pic.twitter.com/oCi97b2Dds — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 22, 2025

Causas principales del consumo excesivo de aceite del coche

El hecho de un consumo excesivo de aceite del coche se puede producir por varias condiciones y/o factores, como, por ejemplo, que los sellos de la válvula estén deteriorados, el turbocompresor tenga fugas, que el coche tenga un aceite incorrecto o inadecuado o que el motor posea un alto kilometraje, entre otros. A continuación, os explicaremos los más comunes.

En primer lugar, nos centraremos en el desgaste de los segmentos del pistón, que son los que permitirán en todo momento que el aceite pase a la cámara de combustión y se queme. Si esta pieza está en mal estado, se podría producir un consumo excesivo. Por otro lado, el hecho de poseer unos sellos de válvula deteriorados o en mal estado provocan filtraciones de aceite hacia los cilindros, incrementando el consumo del mismo.

🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025

Lo mismo ocurre con un turbo desgastado, que puede dejar pasar aceite al sistema de escape a gran escala. Las juntas o los retenes dañados podrían provocar pérdidas externas de aceite por juntas de tapa de balancines, el cárter o los retenes del cigüeñal. El PCV obstruido o defectuoso podría generar una sobrepresión y empujar el aceite hacia zonas no deseadas.

Por otro lado, un aceite inadecuado podría también aumentar el consumo, pues tendrá una viscosidad completamente incorrecta. Es recomendable realizar una conducción agradable, pues una exigente y/o agresiva a altas revoluciones puede elevar el consumo del mismo. Las temperaturas de operación elevadas podrían acelerar la degradación del aceite y su consumo. Por último, un motor con alto kilometraje provocará un mayor desgaste general en sus componentes internos y, por consecuencia, el consumo de aceite incrementará.

⚠️ ¿Avería o emergencia en autovía/autopista?👉 Toma la primera salida y, ya fuera, señaliza: luces de emergencia ➕ triángulos o baliza V16. Si no puedes dejar la autovía, permanece en el 🚗 👉 luces emergencia y baliza V16, si la tenemos. Espera asistencia con #cinturón puesto. pic.twitter.com/fRkUvtXjTQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 25, 2024

Cómo podemos reducir el consumo de aceite

Para evitar un mayor consumo del aceite del coche, a continuación os vamos a dar unas pautas para lograr ahorrar en este elemento. En primer lugar, es vital usar el aceite con la viscosidad recomendada por el fabricante. Por otro lado, revisaremos y reemplazaremos si fuera necesario el sistema PCV si está obstruido o defectuoso. Es importante además realizar cambios de aceite y filtro de forma periódico y justo en el momento que toque, y no sobrepasar las fechas recomendadas. Es vital comprobar y reparar fugas externas en juntas y retenes del vehículo, y no conducir con demasiadas aceleraciones y a altas revoluciones, pues aceleraría por completo este consumo.

Mantener un motor en buen estado, corrigiendo desgaste de segmentos, guías o sellos de válvulas cuando sea necesario, también es un aspecto muy significativo para evitar un consumo excesivo, o permitir que el motor alcance una temperatura de funcionamiento antes de exigirlo. Por último, revisaremos el turbocompresor, siempre y cuando el vehículo lo tenga, y presente síntomas de fuga.

🚨 La baliza V16 Conectada no está vinculada a ninguna persona o vehículo, por tanto no tiene que ir incluida necesariamente en ninguna transacción (venta, renting…) ni es obligatorio tener una en cada vehículo. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/NioN9T12yF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 27, 2025

Qué consumo es el normal

En condiciones normales, el consumo normal de aceite en un coche, tal y como sucede con la amplia mayoría de elementos, dependerá del diseño del motor, del kilometraje y de las condiciones de uso diario que tenga el vehículo. Sin embargo, en general este consumo y, según detallan los fabricantes, un consumo medio y aproximado es de entre 0,1 y 0,5 litros cada 1.000 kilómetros, pudiendo llegar incluso hasta 1 litro por cada 1.000 en motores más modernos y de alto rendimiento. Es habitual que el consumo aumente con el desgaste del motor, con una conducción a altas revoluciones o en trayectos muy exigentes, por lo que es importante revisar el nivel regularmente para mantenerlo dentro de los rangos seguros establecidos por el fabricante.