Juan José Ebenezer, mecánico, alerta sobre lo que le pasa a tu coche cuando llueve y entra agua

Un mecánico se ha convertido en viral al explicarnos qué le pasa a tu coche cuando llueve y entra agua. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno y puede acabar convirtiéndose en un cambio de tendencia del todo inesperado. Por lo que, quizás hasta ahora no habíamos ni esperado este cambio que tenemos por delante. La época de las lluvias y la inestabilidad que nos rodea puede acabar siendo la antesala de un giro radical que deberemos empezar a ver llegar.

Este cuidado que debemos realizarle a nuestro coche, rara vez lo hacemos, aunque es indispensable. Ahora que nos fijamos en estos coches eléctricos que tenemos por delante, podremos empezar a ver llegar determinados cambios en la forma de conducirlos o de cuidarnos. Hasta la fecha los coches de combustión se han convertido en la puerta de entrada a determinados elementos que serán esenciales y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de que tengamos en cuenta lo que debemos hacer cuando llueve y al coche le acaba entrando agua.

Esto es lo que debes hacer si te entra agua

La realidad es que tenemos por delante una temporada de lluvias y de nevadas que nos invitan a saber en todo momento qué es lo que necesitamos para cuidar el bien más caro que tenemos. Teniendo en cuenta el precio de los coches hoy en día, es importante que esté siempre en perfectas condiciones.

En especial, si lo dejamos fuera o si queremos que ese coche esté siempre en perfectas condiciones, tendremos que empezar a pensar en determinadas situaciones que serán claves y que pueden convertirse en un problema a largo plazo.

Los cuidados que le damos a nuestro coche marcarán su vida útil. No dura lo mismo un coche que ha dormido en garaje que uno que pasa sus días a la intemperie. Los fenómenos naturales acaban de darle a este coche un detalle que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un giro radical que puede acabar siendo esencial. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que será el que nos golpeará de lleno.

Esto es lo que le pasa a tu coche cuando llueve y entra agua

Este mecánico nos ha dado una serie de datos que debemos conocer al descubrir qué es lo que pasa a nuestro coche si llueve y entra agua. Deberemos empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden ser claves y que este especialista nos descubre en sus redes sociales.

Los expertos de Genesis Seguros nos indican que debemos tener en cuenta, antes que nada, los motivos por los que entra agua:

Juntas de puertas y ventanas deterioradas: con el tiempo, las gomas se desgastan y dejan pasar el agua.

Drenajes del techo solar obstruidos: si tienes un techo panorámico, sus drenajes pueden estar tapados.

Filtraciones en el parabrisas: un mal sellado tras una reparación o impacto puede dejar entrar agua.

Conductos de desagüe del aire acondicionado obstruidos: pueden provocar acumulación de agua en el interior.

Averías en el sistema de sellado del maletero: si el cierre no es hermético, la lluvia se filtrará.

Bajos deteriorados: pueden permitir que el agua entre desde el suelo al habitáculo.

Siguiendo con los mismos expertos y este vídeo viral hay que evitar la entrada de agua: «Para evitarte el disgusto de que te entre agua en el coche cuando llueve, puedes revisar periódicamente el estado de las gomas de puertas y ventanas, limpiar los drenajes del techo solar y el aire acondicionado con regularidad y revisar visualmente posibles grietas en el parabrisas y los bajos del coche».

Teniendo en cuenta que es un elemento que puede causar estragos: «El agua puede provocar cortocircuitos, fallos en los sensores y mal funcionamiento de componentes eléctricos como elevalunas, baterías, sistemas de seguridad electrónicos, luces o centralitas si no están aislados de la humedad y el agua. Tu seguridad está en riesgo».

Un mantenimiento adecuado del coche y unos cuidados mínimos, que tenga un techo que evite que se moje demasiado, pueden darle algunos años más de vida. En especial en estos días en los que cada euro cuenta, cambiar de coche por problemas mecánicos o por incidencias que se repiten cada vez que llueve es algo que debemos tener en consideración.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que debemos mantener para evitar más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio radical que tocará tener en cuenta antes que nada, de una manera que quizás nos sorprenderá. El agua es más perjudicial de lo que nos imaginaríamos.