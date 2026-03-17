Ni en 2026 ni en 2027: la fecha definitiva en la que los coches con etiqueta B dirán adiós a las grandes ciudades

En 2016, la Dirección General de Tráfico (DGT) introdujo en España el sistema de distintivos medioambientales para clasificar los vehículos según su combustible y antigüedad, como los coches con etiqueta B. Su importancia aumentó con la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que obligó a crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Estas zonas limitan el acceso según el distintivo del coche, aunque las normas varían entre municipios como Madrid y Barcelona. Los primeros afectados fueron los vehículos sin distintivo, y progresivamente las restricciones alcanzan a los de etiqueta B, cuyo acceso a las ZBE será cada vez más limitado en los próximos años.

Coches con etiqueta B

La etiqueta B es para los «vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006».

Bilbao

Las restricciones para los coches con etiqueta B se están aplicando de forma progresiva. En junio de 2025, Bilbao fue la primera ciudad de España en prohibir el acceso de estos vehículos a la ZBE de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 horas, salvo que estén empadronados en la ciudad, en cuyo caso podrán circular libremente hasta finales de 2029.

«La ZBE de Bilbao tiene por objeto mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica, entre otras medidas, restricciones de acceso, circulación y estacionamiento a los vehículos más contaminantes según la etiqueta ambiental. El control de acceso a la ZBE se lleva a cabo mediante un sistema automatizado de cámaras que leen las matrículas de los vehículos y las cotejan con la base de datos de la DGT», explica el Ayuntamiento de Bilbao.

Cataluña

Por otro lado, el Decreto 132/2024, que regula el Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027 en Cataluña, recoge nuevas limitaciones de acceso para los vehículos en función de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y de los episodios de alta contaminación.

Según este plan, los municipios con más de 50.000 habitantes, como Barcelona, deberán aplicar a partir de 2026 restricciones a los vehículos diésel Euro 4 con etiqueta B dentro de estas zonas. Además, en situaciones de elevada contaminación por dióxido de nitrógeno, las limitaciones se endurecerán, afectando a todos los vehículos diésel con etiqueta B, independientemente de su antigüedad, tanto en nivel 1 como en nivel 2 de alerta.

«El Plan tiene como objetivo la mejora y preservación de la calidad del aire, y la reducción del riesgo de población expuesta a contaminación atmosférica local en Cataluña. Establece medidas en los principales sectores emisores de contaminantes de la atmósfera para alcanzar los límites de la normativa vigente. También implanta progresivamente las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud».

Palma de Mallorca

El acceso a las ZBE varía según el distintivo ambiental y el periodo. Entre el 22 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2026, las motos y ciclomotores pueden circular con normalidad, mientras que los vehículos sin distintivo tienen el acceso prohibido; en cambio, los que cuentan con etiqueta B, C, ECO y 0 pueden acceder.

A partir del 1 de enero de 2027 y hasta finales de 2029, se mantienen las motos sin restricciones, pero los coches con etiqueta B pasan a estar limitados, quedando permitido el acceso sólo a los C, ECO y 0. Desde 2030, las restricciones se endurecen aún más: además de los vehículos sin distintivo y los B, también los de etiqueta C verán restringido su acceso, quedando como opciones más favorables los ECO y 0.

Madrid

En las ZBE de Madrid, los coches con etiqueta B pueden acceder sin ninguna restricción. Sin embargo, en la ZBEDEP Distrito Centro, las motocicletas y ciclomotores pueden circular libremente entre las 7:00 y las 22:00 horas, pero fuera de ese horario necesitan autorización, como aparcar en un parking, contar con invitación de un residente o disponer de plaza de garaje. En el caso de los turismos, el acceso está restringido salvo en situaciones concretas: estacionar en un aparcamiento público, estar empadronado en el distrito, ejercer actividad profesional en la zona, transportar personas con movilidad reducida, disponer de garaje, prestar servicio VTC adaptado o realizar recogida o traslado de alumnos cuando sea necesario.

Distintivos ambientales de la DGT