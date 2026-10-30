Multan a un ciclista con 200 euros por cruzar por un paso de peatones pero no hacerlo como marca el nuevo Reglamento de Circulación

Las bicicletas se han convertido desde hace algunos años en parte del tráfico habitual de muchas ciudades españolas. Cada vez más personas las utilizan para ir a trabajar, hacer deporte o simplemente moverse de una forma más rápida y sostenible por trayectos cortos. Pero igual que ocurre con cualquier otro vehículo, circular en bicicleta también obliga a cumplir una serie de normas que no siempre todos conocen. Y una de las más importantes afecta a los pasos de peatones y puede acabar en una multa de 200 euros.

Y es que aunque muchos ciclistas lo hacen casi de manera automática, lo cierto es que un ciclista no pueden cruzar un paso de cebra montado en la bicicleta como si fueran un peatón. Para utilizarlo correctamente deben bajarse y atravesarlo andando, llevando la bici de la mano. Parece un detalle menor, pero no lo es, ya que cambia por completo la consideración que tiene el ciclista en ese momento y también la prioridad con la que puede realizar el cruce.

Multan a un ciclista con 200 euros por cruzar por un paso de peatones

Cuando una persona circula montada en una bicicleta sigue siendo conductor de un vehículo. Eso significa que no puede aprovechar un paso de peatones para cruzar la calzada como si estuviera andando. Si quiere hacerlo por ese punto debe echar pie a tierra y llevar la bicicleta a su lado. No hacerlo puede ser considerado una infracción grave y terminar con una sanción de 200 euros. Una situación que sigue generando bastante confusión porque se ve a diario a ciclistas que llegan a un paso de cebra y continúan circulando sin bajarse.

La razón no tiene que ver únicamente con una cuestión formal, sino que un ciclista puede alcanzar el paso a una velocidad bastante superior a la de una persona andando y aparecer ante un coche de manera más repentina. De ahí que la norma diferencie claramente entre quien cruza como peatón y quien sigue circulando como conductor. Eso sí, no hay que confundir un paso de peatones con uno habilitado específicamente para bicicletas. En estos últimos, cuando están correctamente señalizados, el ciclista sí puede continuar montado y circular por ellos siguiendo las condiciones previstas para este tipo de cruces.

Cómo tiene que cruzar correctamente un ciclista

La forma correcta de hacerlo es de lo más sencilla. Al llegar a un paso de peatones, el ciclista debe detenerse, bajarse de la bicicleta y continuar andando mientras la lleva por el manillar. De este modo pasa a comportarse como un peatón durante el cruce. Y lo mismo ocurre en las aceras ya que lejos de lo que nos encontramos muchas veces, las bicicletas no pueden circular libremente por ellas como si fueran una prolongación del carril bici, salvo en aquellos espacios específicamente habilitados para su circulación. Una norma que busca evitar conflictos con quienes van caminando y reducir el riesgo de atropellos en zonas pensadas para peatones.

En este punto también entran los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, que tampoco pueden circular por las aceras. En los últimos años, la convivencia entre peatones, bicicletas y patinetes ha obligado a introducir más controles y a dejar más claro por dónde puede circular cada uno y a que todo se regule además, con sanciones como la de 200 euros por cruzar el paso de peatones montado en la bicicletas.

Las nuevas normas que afectan a los ciclistas

El Reglamento de Circulación actualizado introduce además cambios importantes para quienes utilizan la bicicleta tanto en carretera como en ciudad. Uno de ellos afecta al uso del casco, que pasa a ser obligatorio en vías interurbanas para todos los ciclistas. También se refuerzan las reglas que tienen que respetar los conductores cuando adelantan a una bicicleta. La distancia lateral mínima se mantiene en 1,5 metros y, cuando existan varios carriles en el mismo sentido, el vehículo debe ocupar completamente el carril contiguo para adelantar.

Además, al aproximarse por detrás a una bicicleta en ciudad se establece una distancia de seguridad de al menos cinco metros. Son medidas que buscan evitar algunas de las situaciones más peligrosas para quienes circulan sobre dos ruedas, especialmente en adelantamientos o cuando existe poca separación entre el coche y el ciclista.

El nuevo Reglamento también afecta a quienes utilizan una bicicleta para trabajar. Repartidores y otros profesionales deben cumplir medidas específicas de seguridad, entre ellas el uso de casco y elementos reflectantes. Con todas estas normas, el objetivo es intentar ordenar mejor una circulación en la que cada vez conviven más coches, motos, bicicletas y patinetes. Y aunque algunas reglas puedan parecer evidentes, otras siguen sorprendiendo a muchos usuarios. Una de ellas es precisamente la del paso de peatones. Cruzarlo montado en la bicicleta puede parecer una maniobra sin importancia, pero la diferencia entre hacerlo pedaleando o bajarse unos segundos puede terminar suponiendo una multa de 200 euros.