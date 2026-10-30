Modestito, influencer y mecánico experto: «Jamás me compraría ni un Audi, ni un BMW ni un Mercedes, solo me compraría uno de estos coches»

A la hora de comprar un coche de segunda mano, las marcas prémium llaman la atención por su diseño, prestaciones y equipamiento, pero no siempre son la mejor opción cuando lo que se busca es evitar averías a largo plazo. Modestito, influencer y mecánico experto, tiene muy claro qué coches elegiría para conducir a diario y cuáles evitaría.

«Cuando compras un coche usado, no solo adquieres el vehículo, sino también todas las averías que puedan venir detrás. Después de años viendo coche tras coche y avería tras avería, hay una lista de modelos que destacan por su fiabilidad», comienza explicando.

Los coches que recomienda un mecánico

Según los datos de Ganvam, el mercado de coches de segunda mano continúa creciendo en España, aunque con un ritmo algo más moderado en los últimos meses. Entre enero y septiembre se comercializaron 1.640.051 turismos y todoterrenos de ocasión, lo que supone un incremento del 2,6 % respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, septiembre cerró prácticamente en línea con el año anterior, con 184.051 operaciones y un ligero descenso del 0,6%.

En la quinta posición aparece el Lexus CT 200h, equipado con un motor 1.8 que comparte buena parte de su tecnología mecánica con Toyota. No destaca especialmente por sus prestaciones, pero sí por ofrecer una gran resistencia al paso del tiempo. Si se encuentra un modelo bien cuidado y con el mantenimiento al día, se puede convertir en un coche para disfrutar durante muchos años sin demasiados contratiempos. Su fiabilidad es, sin duda, uno de sus grandes atractivos.

El cuarto puesto es para el Suzuki Vitara con motor 1.6 gasolina atmosférico, que se caracteriza por una mecánica sencilla y resistente. Frente a otros vehículos más sofisticados que pueden sufrir averías, este Suzuki destaca por su buen comportamiento en términos de fiabilidad y mantenimiento a largo plazo.

En el tercer escalón del ranking encontramos el Honda Civic 1.8 i-VTEC. La marca japonesa cuenta con una larga trayectoria fabricando motores reconocidos por su resistencia y durabilidad, y este modelo es un buen ejemplo de ello. Su mecánica es una de las razones por las que sigue siendo una alternativa interesante en el mercado de ocasión.

La segunda posición corresponde al Mazda 3 con motor 2.0 de gasolina. A pesar de ser un modelo que no siempre recibe toda la atención que merece, tiene características muy interesantes para quien busca un coche de segunda mano. Cuenta con buenos acabados interiores y apuesta por una mecánica relativamente sencilla.

El primer puesto de la clasificación es para el Toyota Corolla Hybrid de 122 CV. Su posición se explica por varios motivos: tiene un consumo reducido, cuenta con una tecnología híbrida que lleva años demostrando su buen funcionamiento y utiliza una transmisión automática con una reputación de fiabilidad muy positiva. Además, no es habitual encontrar grandes problemas mecánicos en este modelo cuando ha recibido un mantenimiento adecuado.

Ventas de turismos en España

El mercado de turismos mantiene su tendencia positiva, con un crecimiento especialmente impulsado por las ventas de vehículos electrificados. Durante septiembre se matricularon un total de 93.858 unidades, lo que representa un aumento del 10,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. El buen comportamiento de los coches eléctricos puros y los híbridos enchufables, que concentraron el 34% de todas las ventas del noveno mes, ha sido uno de los principales factores detrás de esta evolución.

En el acumulado del año, las matriculaciones alcanzan las 912.059 unidades, un 6,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Estos resultados permiten mantener las previsiones de superar los 1,2 millones de turismos vendidos al cierre de 2026. No obstante, si se comparan los datos con los registrados en 2019, el mercado todavía se sitúa un 5,5% por debajo.

En cuanto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), septiembre terminó con 31.945 unidades comercializadas, lo que supone un incremento del 56% y una cuota del 34% sobre el total del mercado. Esta cifra representa diez puntos porcentuales más que en septiembre de 2025. Los eléctricos puros (BEV) se han situado como la segunda tecnología más vendida durante el mes y ya han superado las 100.000 unidades matriculadas en lo que va de 2026. En conjunto, las ventas de eléctricos e híbridos enchufables suman 217.298 unidades en el acumulado anual, un 36,9% más que el año pasado. De esta manera, ambas tecnologías representan ya el 23,8% del mercado.

Félix García, director de Comunicación y Marketing de ANFAC, explica que «en septiembre, el mercado sigue creciendo a buen ritmo, a pesar de que este mes se retoma la actividad tras el verano y de factores como el precio de la gasolina, que ha superado los dos euros por litro, o unos tipos de interés del 2,5 %, que tampoco favorecen la demanda. Aun así, las ventas crecen en turismos, vehículos comerciales e industriales y, en el caso de los turismos, mantenemos nuestra previsión de superar los 1,2 millones de unidades en el conjunto del año».