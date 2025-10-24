El mejor coche que puedes comprar en 2025 según un inspector de la ITV

Las ventas de automóviles nuevos en España no dejan de crecer, y Pedro Bastida, inspector de ITV, tiene claro cuál es el mejor coche que puedes comprar en 2025. Durante el primer semestre del año, las matriculaciones alcanzaron las 609.800 unidades, un 13,9 % más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Europa Press. En este contexto, los modelos híbridos y eléctricos han ganado muchísimo terreno: sólo en junio se vendieron más de 10.000 coches eléctricos y 13.443 híbridos enchufables.

«Este año ha estado marcado por señales muy positivas en el mercado automovilístico. En 2024 se superó el millón de turismos matriculados, un hito que no se alcanzaba desde antes de la pandemia. El primer semestre de 2025 ha consolidado esta tendencia al alza, con un crecimiento del 13,9% en las ventas respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el buen comportamiento de las matriculaciones de turismos. En un contexto europeo donde la demanda se encuentra en retroceso, España se ha posicionado como un mercado tractor que lidera el impulso de las ventas en el continente. Este dinamismo se ha visto acompañado por un notable incremento en la penetración de vehículos electrificados, lo que demuestra que la transición hacia una movilidad más sostenible está calando entre los conductores», comenta Josep María Recasens, presidente de Anfac.

El mejor coche en 2025

Entre todas las opciones disponibles en el mercado, Pedro Bastida tiene muy claro cuál es su modelo preferido: Toyota Yaris. «Es un coche compacto, muy bonito, relativamente barato y, sobre todo, fiable», comenta. Con un diseño moderno, líneas más dinámicas y una tecnología híbrida de última generación, combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica, logrando un consumo medio de apenas 4,2 litros cada 100 kilómetros.

«Su calidad de acabados es muy buena y el comportamiento en carretera sorprende. Tiene potencia suficiente para moverse con soltura y un consumo muy contenido», explica el experto que considera que éste es el mejor coche que puedes comprar en 2025. El modelo Yaris Hybrid 130 incorpora un motor de 130 CV que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos.

«Gracias a su agradable entorno de conducción en el que el centro de todo eres tú, con el nuevo Yaris te sientes fuerte, poderoso. Su moderna cabina digital está diseñada para no perder nunca de vista la carretera, y su cautivadora posición de conducción mejora la seguridad en la conducción», detalla Toyota.

El Toyota Yaris está disponible desde 21.900 euros e incluye un amplio abanico de funciones para los conductores del siglo XXI: conectividad total, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, sistema de detección de peatones y vehículos, y asistencia en carretera.

Asimismo, Toyota ofrece una garantía tres años o 100.000 kilómetros para todos sus modelos; cubre defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En el caso de los híbridos, la cobertura se amplía hasta cinco años o 100.000 kilómetros.

Esta política refuerza la reputación de Toyota como una de las marcas más fiables del mundo. De hecho, informes recientes como los de J.D. Power y Consumer Reports sitúan a la compañía japonesa entre las tres primeras del mercado global.

Acabados

El mejor coche que puedes comprar en 2025 según Pedro Bastida está disponible en los siguientes acabados:

El acabado Business Plus (120H) incluye de serie llantas de aleación de 15 pulgadas, retrovisores exteriores ajustables y calefactables, así como una tapicería en color negro.

Un paso más arriba se encuentra el Active Plus (120H), que mejora el equipamiento con llantas de 16 pulgadas, climatizador automático, sistema de entrada sin llave (Smart Entry) y un conjunto de seis altavoces. Además, incorpora ópticas traseras LED con guía de luz.

El acabado Style (120H) incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas, el sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla táctil de 10,5 pulgadas (26,6 cm) y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas (31,24 cm).

Por último, la versión GR SPORT (130H) está diseñada para los amantes de la deportividad. Incluye llantas de 18 pulgadas, tapicería mixta de piel y Alcántara, y una exclusiva decoración exterior e interior GR SPORT.

Venta de turismos en septiembre

«Las ventas de turismos vuelven a enlazar otro mes en positivo. Septiembre cierra con un total de 85.167 unidades vendidas, que supone un crecimiento del 16,4% respecto al año anterior. El buen ritmo de las ventas de electrificados está empujando el mercado total que, por primera vez en un mes, registra un volumen superior a las registradas previamente a la pandemia, superando las 81.746 unidades vendidas en septiembre de 2019. En el total del año, el mercado acumula 854.658 unidades vendidas, que representa un 14,8% más que en el mismo periodo del año anterior», señala Anfac.