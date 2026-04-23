Madrid está dando ayudas de 1.500 euros a todos los conductores que jubilen los coches con las etiquetas A y B y estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este lunes el plazo para solicitar ayudas de 1.500 euros destinadas al achatarramiento de vehículos con etiqueta A y, por primera vez, también con etiqueta B. Estas subvenciones forman parte del programa Cambia 360, una iniciativa municipal orientada a impulsar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la capital. El plan incluye distintas líneas de subvenciones para la renovación de vehículos, la mejora de sistemas de climatización y la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica.

Desde el 20 de abril también se pueden solicitar las ayudas para la compra de vehículos particulares, mejoras térmicas en edificios e instalación de puntos de recarga. En el caso del taxi, el plazo se abrirá el 1 de mayo, mientras que las ayudas para el achatarramiento de autobuses comenzarán el 18 de mayo. En la línea de compra de vehículos particulares, el programa contempla 4.000 euros para coches con etiqueta CERO y 2.000 euros para vehículos ECO, a los que se pueden sumar 1.500 euros adicionales si se achatarra un vehículo antiguo con etiqueta A o B.

Ayudas del Ayuntamiento de Madrid a estos conductores

«El Ayuntamiento de Madrid lanza las Ayudas Cambia 360 para 2026 con un crédito de hasta 23,3 millones de euros repartidos en siete líneas de subvención orientadas a fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad. La Junta de Gobierno ha aprobado las ayudas para renovación de vehículos particulares, sustitución de calderas por sistemas de climatización eficiente y sector del taxi.

A estas se suman otras cuatro líneas para distribución urbana de mercancías, infraestructuras de recarga eléctrica, micromovilidad y achatarramiento de autobuses, esta última consolidada por segundo año consecutivo. Desde su creación en 2020, el programa se ha convertido en una herramienta clave del Ayuntamiento para impulsar la transición hacia una ciudad más sostenible», detalla Madrid 360.

Compra de vehículos CERO y ECO para particulares

En el caso de los coches, una de las líneas de ayuda más demandadas cada año debido a las restricciones de movilidad para los vehículos más contaminantes, el Plan Cambia 360 contempla en esta edición un presupuesto de 14 millones de euros destinado a la compra de vehículos ECO y CERO emisiones.

El programa establece ayudas de 4.000 euros para la adquisición de un vehículo nuevo CERO emisiones y de 2.000 euros para coches con etiqueta ECO. A estas cuantías se les puede sumar un incentivo adicional de 1.500 euros en caso de achatarrar un vehículo con etiqueta A o B. Este año, como principal novedad, desaparecen las ayudas para la compra de vehículos con etiqueta C, que sí estaban incluidas en convocatorias anteriores del Plan Cambia 360.

Las subvenciones se conceden por orden de solicitud hasta agotar los fondos disponibles y son tramitadas directamente a través de los concesionarios adheridos al programa en el momento de la compra del vehículo. Entre los requisitos para poder acceder a estas ayudas se encuentra ser mayor de edad, estar empadronado en Madrid y presentar la documentación requerida. Además, el solicitante debe ser titular tanto del vehículo adquirido como, en su caso, del vehículo achatarrado, que debe contar con etiqueta A o B.

El vehículo comprado debe estar clasificado como turismo M1 según la ficha técnica y pertenecer a las categorías CERO o ECO. Su precio no podrá superar los 60.000 euros sin IVA en el caso de los vehículos CERO emisiones, ni los 50.000 euros en el caso de los ECO. Asimismo, la compra debe realizarse en concesionarios o puntos de venta adheridos al programa Cambia 360. Según la DGT:

Etiqueta 0 emisiones . Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

. Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible. Etiqueta Eco. Tienen derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

Para poder acceder a estas ayudas, la fecha de reserva, pedido del vehículo, compraventa, matriculación, facturación o cualquier pago, ya sea parcial o total, deberá ser posterior a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Cargadores eléctricos en garajes y aparcamientos

El plan contempla una reserva de dos millones de euros destinada a facilitar la instalación de puntos de recarga eléctrica en la ciudad. Según recoge la convocatoria, estas ayudas podrán cubrir hasta el 90% del coste en el caso de aparcamientos de residentes, mientras que en garajes de titularidad privada la subvención podrá alcanzar hasta el 65% del gasto total. El objetivo es impulsar la creación de una red de recarga más amplia, accesible y distribuida, con el fin de reducir una de las principales barreras que aún limitan la adopción del vehículo eléctrico en muchos hogares.