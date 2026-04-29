Llegan las matrículas rosas a España: qué significan, a qué vehículos afectan y por qué a la DGT le gustan

Un nuevo color se va a empezar a ver en las carreteras españolas. Las nuevas «matrículas rosas» puestas en marcha por la DGT llegan a España en 2026, pero no es un cambio para todas las matrículas, sino para aquellos vehículos que vengan de otros países de Europa que tengan un registro temporal.

¿Qué son las matrículas rosas?

Estas matrículas rosas no forman parte del sistema español, ya que de forma tradicional son blancas con las letras y los números en negro. Esta nueva forma de registro sirve para identificar los coches que tengan un registro temporal.

Este tipo de matrículas ya se utiliza en otros países como Francia, donde desde principios de 2026 se han implementado para sustituir a las clásicas matrículas provisionales.

La función es clara, ya que sirve para señalar a los vehículos que aún no han completado la matriculación definitiva. Además, permite a la policía poder detectar a esos coches a simple vista, incluso a la distancia.

¿Por qué se verán en España?

Aunque España no va a cambiar su sistema de matriculación, sí que se tiene que preparar para la llegada de estos nuevos vehículos a las carreteras y de estas matrículas.

Muchos coches con esta placa rosa circulan por los países europeos. Con estas nuevas matrículas, la Dirección General de Tráfico podrá identificar a estos coches fácilmente para saber si cumplen de forma correcta con las condiciones legales.

¿A qué vehículos afectan?

Las matrículas rosas deberán ser usadas principalmente por:

Vehículos nuevos pendientes de tener una matriculación definitiva.

nuevos pendientes de tener una Coches importados o en proceso de ser registrados.

o en proceso de ser registrados. Vehículos que están destinados a la exportación.

que están destinados a la Coches que se encuentren en pruebas.

Implantación en 2026

Las autoridades españolas prevén que estas placas serán implantadas a lo largo del 2026 de forma progresiva. Esto significa que no aparecerán de golpe en todas las carreteras, sino que se irán viendo a medida que aumenten los coches con registro temporal de circulación.