Ni consumen tanto ni cuestan más: estos son los SUV híbridos de 2026 que están arrasando en España

¿Cuáles son los mejores SUV híbridos de 2026? En 2025, el mercado de los SUV volvió a consolidarse como el gran protagonista en España, representando más del 60% de las ventas totales. Entre los modelos más vendidos destaca el MG ZS, líder con más de 23.000 unidades gracias a su precio competitivo y versiones híbridas eficientes.

Le siguen el Hyundai Tucson, muy equilibrado en espacio, tecnología y motorizaciones, y el Seat Arona, referente entre los B-SUV por su versatilidad. También sobresalen el Peugeot 2008, el Nissan Qashqai o el Toyota C-HR, todos con fuerte presencia híbrida. Completan el ranking el Yaris Cross, el Renault Captur, el Volkswagen T-Roc y el Kia Sportage.

Los mejores SUV híbridos de 2026

El MG ZS híbrido se ha consolidado como una de las mejores opciones en el segmento de los SUV compactos, destacando por su buena relación calidad-precio ECO y un equipamiento de serie bastante completo. «Presenta un nuevo diseño vanguardista, que integra perfectamente las proporciones compactas de un SUV con entrada sin llave, llantas de aleación de hasta 17″ y faros LED es su versión Comfort, logrando una combinación perfecta de deportividad y potencia en cada detalle», detalla la compañía.

El Hyundai Tucson Hybrid es uno de los SUV más completos de su categoría en 2026, combinando diseño, tecnología y buen rendimiento. Su sistema híbrido supera los 200 CV, y el interior es moderno, con doble pantalla y buena dotación tecnológica, aunque conserva mandos físicos para funciones esenciales. Destaca especialmente por su espacio interior y un maletero muy amplio, superior a la media del segmento.

El Kia Niro híbrido es uno de los SUV más completos y equilibrados del mercado, ideal para quienes buscan eficiencia, tecnología y un consumo reducido. Su sistema híbrido combina un motor de gasolina 1.6 de 105 CV con un motor eléctrico de 43,5 CV, alcanzando una potencia conjunta de 141 CV. Funciona con una transmisión automática de seis velocidades y una batería de 1,32 kWh que permite desplazamientos cortos en modo eléctrico. Una de las funciones más destacadas es el asistente inteligente para aparcamiento remoto, con el que puede aparcar por sí solo de forma completamente autónoma.

El Toyota Yaris Cross es uno de los mejores SUV híbridos de 2026. La quinta generación de la tecnología híbrida de Toyota presente en este modelo combina el conocido motor de gasolina 1.5 de 92 CV con un motor eléctrico más potente, que ahora entrega 62 kW (unos 84 CV). Toda la energía del sistema eléctrico se almacena en una batería compacta de iones de litio de 0,76 kWh, que se recarga automáticamente durante la conducción gracias a la frenada regenerativa y al propio funcionamiento del motor térmico.

El Nissan Qashqai e-Power destaca por su sistema híbrido, donde el motor eléctrico es el encargado de mover siempre el coche y el de gasolina actúa sólo como generador. Esto proporciona una conducción muy suave, similar a la de un eléctrico, pero sin necesidad de enchufarlo a la red eléctrica. Su interior es cómodo, con materiales de buena calidad y un maletero cercano a los 480 litros.

El Dacia Bigster Hybrid es una de las opciones más interesantes si lo que se busca es un SUV grande a buen precio. Con sus 4,57 metros, ofrece mucho espacio interior y un maletero cercano a los 550 litros, lo que lo convierte en un modelo muy práctico para familias. El sistema híbrido de unos 155 CV destaca por su eficiencia y bajo consumo.

BYD Sealion 8

En 2026, BYD pondrá a la venta el modelo más grande de su familia híbrida enchufable: el BYD Sealion 8, un SUV de 7 plazas que comparte elementos de diseño con la gama Ocean y detalles de la serie Dynasty, como la barra frontal que une los faros LED. En el apartado mecánico, contará con tecnología híbrida enchufable DM-i y DM-p. La versión DM-i combina un motor gasolina 1.5 turbo con un motor eléctrico de 271 CV, mientras que la DM-p añade un segundo motor eléctrico para tracción total y mayor potencia. Ambos utilizan baterías Blade LFP, con autonomías eléctricas que podrían superar los 80 kilómetros en el ciclo WLTP.

Puntos de recarga en España

La infraestructura de recarga de acceso público en España mantiene su evolución, durante el primer trimestre de 2026 ha crecido un 3,8%, lo que supone un incremento de 2.005 nuevos puntos. La red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos de acceso público, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC. En el caso de los datos por comunidades autónomas, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias y las Islas Baleares se sitúan por encima de la media nacional en el indicador global de movilidad. Además, las regiones que más han crecido han sido Castilla-La Mancha (+2,5), Castilla y León (+2,3) y Cantabria (+2,2).

José López-Tafall, director general de ANFAC, ha destacado que «los datos reflejan una tendencia favorable, con cerca de 70.000 vehículos electrificados matriculados en este primer trimestre y una cuota de mercado del 19,1%, que demuestran una buena evolución de esta tecnología en nuestro país».