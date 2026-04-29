Los SUV arrasan en el mercado de ocasión y hay un motivo claro detrás

Los SUV se han convertido en las siluetas favoritas de los españoles en el mercado de ocasión. ¿El motivo? La combinación de una posición de conducción elevada, mayor sensación de seguridad, acceso más cómodo al habitáculo e imagen más moderna que los turismos tradicionales. A ello se suma que muchas marcas han ampliado su oferta con modelos compactos y urbanos, lo que ha permitido que este tipo de modelos dejen de ser exclusivos de gamas altas para llegar a todos los bolsillos.

El auge de los SUV compactos explica buena parte del éxito de este tipo de carrocería en España en el mercado de segunda mano. Se trata de modelos que ofrecen un tamaño muy equilibrado, ya que son más manejables que un todoterreno para moverse por ciudad, aparcar o circular por calles estrechas, pero al mismo tiempo mantienen una posición de conducción elevada, mayor sensación de amplitud y un maletero suficientemente amplio para el uso familiar. Esa combinación ha convertido a los SUV compactos en la opción ideal para quienes buscan un coche polivalente para el día a día y también para escapadas o viajes.

Además, es en este segmento donde más crece la oferta de seminuevos en versiones híbridas, híbridas enchufables y motores de bajo consumo, algo clave para el comprador español actual. También destacan por incorporar tecnología, asistentes de conducción y diseños atractivos a precios más accesibles que los SUV de mayor tamaño. Es por esto que no es casualidad que marcas como Hyundai o Kia lideren habitualmente los rankings de ventas en España en el mercado de segunda mano, confirmando que este formato es hoy la referencia.

Los SUV más vendidos en el mercado de ocasión

Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage y Ford Kuga son los SUV más vendidos en el mercado de segunda mano en España, según han explicado los expertos de Ocasión Plus, en conversaciones con este diario. Unos modelos que comparten entre sí una relación equilibrada entre precio, equipamiento y practicidad, clave en su éxito comercial.

Nissan Qashqai

El Nissan Qashqai se consolida como el SUV más vendido del ranking, reafirmando su posición como uno de los modelos preferidos por los conductores españoles en el mercado de segunda mano gracias a su equilibrio entre diseño, tecnología y eficiencia. Su liderazgo refleja la fuerte demanda de vehículos versátiles, adaptados tanto al uso urbano como a los viajes largos.

La renovación constante del modelo y su apuesta por sistemas híbridos han sido claves para mantener el interés del mercado. Además, su amplio equipamiento en seguridad y conectividad lo sitúan como una referencia dentro del segmento de los SUV compactos.

Hyundai Tucson

El Hyundai Tucson ocupa la segunda posición en el ranking de los SUV más vendidos, confirmando el éxito comercial del fabricante automovilístico coreano, que apuesta por una propuesta en la que destacan el diseño moderno y la amplia gama mecánica. Además, su fiabilidad percibida y la amplia red de servicio de la marca han contribuido a que sea un modelo habitual en las búsquedas de SUV de segunda mano.

Su evolución generacional ha sido clave para mantenerlo competitivo frente a rivales directos, incorporando mejoras constantes en seguridad, eficiencia y equipamiento. Esto ha permitido que el Tucson no solo destaque en ventas nuevas, sino que también sea una de las opciones más atractivas dentro del mercado de vehículos usados.

Peugeot 2008

En tercera posición, se sitúa el Peugeot 2008, consolidándose como uno de los SUV urbanos más exitosos del mercado de segunda mano. Su tamaño compacto y su imagen dinámica lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo. El modelo francés también destaca por ofrecer variantes electrificadas, una baza importante en un segmento cada vez más orientado hacia la movilidad sostenible. Su presencia constante en los rankings confirma la fortaleza comercial de la marca del Grupo Stellantis.

Kia Sportage

El Kia Sportage ocupa la cuarta plaza en la clasificación de ventas en el mercado de ocasión, manteniéndose como uno de los SUV más valorados por su relación entre precio, equipamiento y garantía. Una conducción equilibrada, un interior cómodo para el día a día y un equipamiento que facilita la vida a bordo son algunas de las características que han convertido a este modelo en todo un superventas.

Con más de 7 millones de unidades entregadas en todo el mundo desde el lanzamiento, su diseño renovado y la disponibilidad de motorizaciones híbridas e híbridas enchufables han impulsado sus ventas.

Ford Kuga

El Ford Kuga cierra el top 5 de los SUV más vendidos en el mercado de ocasión, demostrando la buena aceptación de un modelo que combina robustez, confort y una oferta mecánica adaptada a las nuevas exigencias del mercado. Se trata de un modelo que ha sabido adaptarse bien a las necesidades del conductor actual, ofreciendo una conducción cómoda, un interior bien aprovechado y una sensación de solidez que lo ha mantenido competitivo frente a sus rivales directos.

Especialmente relevante es su buena acogida en el mercado de segunda mano, donde destaca por la estabilidad de su demanda y por la variedad de unidades disponibles. Las versiones híbridas enchufables han tenido un papel importante en este éxito, ya que responden al creciente interés por la eficiencia y las etiquetas medioambientales, sin renunciar a la practicidad de un SUV.