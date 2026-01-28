Se acabó el vacío legal para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). El Gobierno, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha dado el paso definitivo para regular de forma estricta el uso de los patinetes eléctricos en nuestras calles. Tras la aprobación del Real Decreto que regula el Registro de Vehículos Personales Ligeros, los propietarios ya no solo tendrán que preocuparse de cargar la batería, sino de tener los «papeles» en regla para evitar multas que pueden amargarle el día a cualquiera.

A partir de ahora, y con la vista puesta en este 2026, el patinete deja de ser considerado un «juguete» tecnológico para ser tratado, a efectos legales, como un vehículo con todas las de la ley. La gran novedad es la obligatoriedad de inscribir el dispositivo en un listado oficial, un trámite que será la llave para cumplir con el segundo gran requisito: el seguro de responsabilidad civil.

Un registro obligatorio y una «matrícula» para tu patinete

La medida estrella es la creación del Registro Nacional. Todos los dueños de patinetes eléctricos deberán dar de alta su vehículo en la base de datos de la DGT. Este proceso se puede realizar de forma telemática a través de la sede electrónica de Tráfico (usando Cl@ve o certificado digital) o de manera presencial en las jefaturas.

¿Para qué sirve esto? Principalmente para que cada patinete tenga su propio certificado de circulación y una etiqueta identificativa (similar a una matrícula) que deberá ir colocada en un lugar visible del chasis. Sin este registro, las aseguradoras no podrán emitir las pólizas de responsabilidad civil que ya son exigibles para circular por vías urbanas.

Cuidado con las multas: hasta 800 euros de sanción

El bolsillo será el principal afectado si decides ignorar estas nuevas normas. El Gobierno ha sido muy claro con el cuadro de sanciones para quienes no se adapten a la normativa:

Circular sin seguro : las multas oscilan entre los 250 y los 800 euros , dependiendo de si el vehículo se considera ligero o de mayor potencia.

: las multas oscilan , dependiendo de si el vehículo se considera ligero o de mayor potencia. No figurar en el registro: carecer de la identificación administrativa o del certificado de circulación también conlleva sanciones que parten de los 202 euros.

Además de la multa económica, los agentes podrán proceder a la inmovilización del patinete, tal y como ocurre con los coches o motos que circulan sin la documentación necesaria. El objetivo del Gobierno es reducir la siniestralidad y garantizar que, en caso de accidente, los daños a terceros estén cubiertos por una póliza oficial.