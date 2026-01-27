Se acabó el margen de maniobra en grandes aglomeraciones por carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha movido ficha para evitar que las estradas españolas colapsen cada vez que llega una situación de mucho atasco.

A partir de ahora, se establece una prohibición clara y tajante: los conductores tendrán prohibido adelantar a camiones en determinadas vías bajo condiciones específicas.

Esta medida, que busca mejorar la fluidez y la seguridad, marca un antes y un después en la gestión de tráfico en nuestro país.

Adiós a los adelantamientos en momentos de mucho volumen de tráfico

La normativa es clara. A partir de 2026 (y aplicable ya en las campañas de vialidad invernal actuales bajo protocolos de seguridad), cuando se activen las grandes aglomeraciones en carretera, los vehículos ligeros y turismos no podrán realizar adelantamientos a camiones ni a vehículos pesados en autopistas y autovías.

Esta decisión no es caprichosa. La experiencia de años anteriores ha demostrado que, en situaciones de mucho tráfico, los adelantamientos arriesgados suelen acabar con coches cruzados en la calzada o camiones bloqueados, lo que impide que la situación se pueda estabilizar. Al mantener a todos los vehículos en fila y sin cambiar de carril, la DGT asegura un mayor orden y, por tanto, mayor fluidez en la circulación.

¿Cuándo y dónde entra en vigor?

La restricción se aplicará en toda la red de carreteras de alta capacidad (autovías y autopistas) de España siempre que el estado de las carreteras lo exija. No será una prohibición permanente, sino que se activará en momentos en los que haya una alta intensidad de tráfico o carreteras que sean especialmente sensibles a las retenciones y la DGT establezca los niveles de servicio correspondientes.

Los conductores deberán estar especialmente atentos a los paneles luminosos de señalización variable, que serán los encargados de avisar en tiempo real sobre la prohibición. Incumplir esta norma no solo supondrá un riesgo evidente para la seguridad vial, sino que también conllevará las correspondientes sanciones económicas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.