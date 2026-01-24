Esto es lo que dice la DGT sobre utilizar la baliza V16 dentro de la ciudad

El 1 de enero de 2026 entró en vigor uno de los cambios más importantes en seguridad vial con la sustitución de los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada. Sin embargo, hay algunos aspectos que siguen sin estar del todo claros, como por ejemplo si los conductores tienen la obligación de utilizar la baliza V16 dentro de la ciudad.

«Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace el dispositivo V16 que a partir del 1 de enero va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable», detalla la DGT.

¿Hay que colocar la baliza V16 en la ciudad?

En primer lugar, cabe señalar que este dispositivo de emergencia es obligatorio desde el 1 de enero del 2026. Sustituye a los triángulos de emergencia y su finalidad es señalizar la posición de un vehículo inmovilizado en la calzada en caso de accidente o avería. Pero, ¿qué dice la normativa vigente acerca del entorno urbano? La obligatoriedad de utilizar la baliza V16 se centra en vías fuera de poblado, pero los expertos en seguridad vial indican que también se puede utilizar en ciudad.

«En entornos urbanos donde la visibilidad puede verse reducida por edificios o mobiliario urbano, activar la baliza también puede ser un acto de responsabilidad», aseguran. Por lo tanto, si se sufre un accidente o una avería en ciudad, aunque la V16 está diseñada principalmente para carreteras interurbanas, su uso en entornos urbanos también está permitido.

Funcionalidad

Éste nuevo dispositivo ofrece una mayor seguridad y comodidad al conductor y tiene como objetivo disminuir el elevado número de atropellos mortales que se producen cuando los conductores salen de sus vehículos a colocar los triángulos de emergencia. Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0.

«DGT 3.0 es la plataforma de vehículo conectado de la DGT que facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente». Recopila la información de todas aquellas averías o accidentes que se producen en carretera, información muy valiosa para todo el ecosistema de movilidad.

Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

‘28027 comparte coche’

Por otro lado, la DGT ha puesto en marcha el proyecto piloto «28027 comparte coche», una iniciativa de movilidad segura y sostenible dirigida a reducir la siniestralidad vial laboral. El proyecto nace de un convenio de colaboración público-privada entre la DGT y la empresa tecnológica Tribbu y su principal es el coche compartido entre trabajadores de distintas empresas ubicadas en la zona.

Actualmente, seis empresas ya se han sumado al proyecto, todas ellas ubicadas en el entorno del distrito 28027: Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento, ASISA y la propia DGT. La iniciativa tiene un potencial alcance de más de 5.000 empleados y busca desarrollar una movilidad más eficiente, segura y respetuosa con el entorno urbano.

Paloma Martín, CEO y cofundadora de TRIBBU asegura que «este piloto es un paso concreto para convertir el coche compartido en una opción habitual dentro de la movilidad al trabajo. Con esta alianza, esperamos activar al 10- 15% de la plantilla, al mismo tiempo que reducimos la presión del tráfico en hora punta».

Por su parte, Pere Navarro, director de la DGT, se ha mostrado muy orgulloso de la iniciativa: «El modelo de movilidad compartida es una herramienta clave en nuestras ciudades y fundamental para optimizar el uso del espacio público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del transporte. Los proyectos de colaboración público-privada son esenciales para desarrollar soluciones integradas de movilidad, mejorar las experiencias de los usuarios y acelerar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles, inclusivos y eficiente».