El presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco Riberas, ha alertado de que la industria del automóvil en España se encuentra «en un entorno complicado» y necesita un «marco de claridad con el que las empresas puedan invertir con fe». La llegada de nuevas marcas chinas con precios asequibles, las tensiones geopolíticas y los cambios de Europa en su política regulatoria han complicado la situación del sector ante el aumento de la competencia y el incremento de los costes derivados por las decisiones políticas.

Así lo ha señalado el directivo de la compañía española de componentes para la automoción, durante la celebración de una mesa redonda bajo el título Visión de los principales actores del sector, organizada por Future: Fast Forward, en la que han analizado los riesgos y oportunidades del contexto actual para la industria del vehículo eléctrico en el mercado español.

«Hay muchas empresas interesadas en esta industria, pero necesitamos la posibilidad de competir con las mismas armas que todo el mundo, ya que tenemos el reto de resistir con volúmenes bajos en un entorno complicado y a la vez invertir en un futuro», ha explicado Riberas, en el citado evento al que ha asistido este diario.

El presidente de Gestamp también ha llamado a «no despistarse» y trabajar sobre estos factores que permiten seguir impulsando la competitividad de España, que cuenta con este como uno de los principales atributos de su industria. «España es un eficiente productor por sus niveles de calidad adecuados. Hemos sido capaces de un binomio de calidad y cantidad que hace interesante fabricar en el mercado nacional. Lo que tenemos, es bueno, y podemos mejorarlo, aunque también perderlo», ha explicado el directivo de la multinacional.

El automóvil alerta de un entorno complicado

Por su parte, el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha señalado que «actualmente, hay nuevos jugadores en el sector automovilístico, de fuera de Europa -en referencia al desembarco de marcas procedentes de chinas a los distintos mercados del Viejo Continente-, a los que no vamos a impedir que entren, pero tienen que hacerlo de forma regulada». «Ante esta situación, necesitamos un marco regulatorio que proteja a los europeos y regule todo lo que viene de fuera», ha añadido.

Transición al coche eléctrico

Haupt ha destacado que «el otro gran factor de competitividad con el que por suerte cuenta España son las fuentes de energía renovables a coste bajo, que pueden ser otro elemento distintivo de la producción española».

Tanto el máximo responsable de Seat como el de Gestamp, han coincidido en que aún hay mucho por hacer en la puesta en marcha de más puntos de recarga en España para impulsar la electrificación, al destacar que, en 2024, sólo se atendieron una de cada diez solicitudes de activación de estos puntos, que están activos pero se encuentran a la espera de su puesta en marcha.

«Necesitamos claridad en este aspecto para darle un impulso fuerte a la electrificación. Espero, abrazando el mensaje del optimismo, que en dos años la electrificación ya sea una realidad», ha afirmado Haupt.