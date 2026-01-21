Fue el primer coche de muchos españoles en la posguerra: aunque parezca mentira lo consideraban de lujo

Si pensamos en un coche del siglo pasado en España, lo primero que se nos viene a la cabeza es el SEAT 600, pero en la posguerra hubo otros microcoches perfectos para el mermado bolsillo de los españoles.

Entre toda la gama, hubo uno de prestaciones limitadas pero que estaba considerado todo un lujo entre los microcoches de la posguerra: el Goggomobil. Medía poco más que un Smart actual y usaba un motor más propio de motocicleta, pero cumplía con su función.

Tuvo su época de esplendor en España a inicios de los 60, cuando empezábamos a dejar atrás la posguerra. El motivo es fue un salto de calidad respecto a otros microcoches. Por ejemplo, cabían cuatro personas.

El coche diminuto que motorizó a toda una generación durante la posguerra española

El Goggomobil, también conocido como Goggo, fue un microcoche fabricado por la empresa alemana Hans Glas en Dingolfing entre 1954 y 1969. Se presentó en 1954 en la Exposición Internacional de Bicicletas y Motos de Colonia y podía conducirse con carné de moto.

Los primeros modelos salieron de la línea de producción en enero de 1955 y su precio rondaba los 3.500 marcos alemanes. La clave de su éxito fue que, a pesar de su reducido tamaño, en su interior podían viajar hasta cuatro personas.

El motor de dos tiempos, refrigerado por aire y situado en la parte trasera, ofrecía unas prestaciones muy modestas, más propias de un ciclomotor que de un coche. Sin embargo, en plena posguerra era una solución práctica, económica y accesible para miles de familias.

El modelo original, conocido como T, era extremadamente básico y no admitía ningún extra. No fue hasta 1957 cuando incorporó un segundo limpiaparabrisas y ventanas practicables. Ese mismo año llegaron los motores de 250, 300 y 400 centímetros cúbicos, además de mejoras en el diseño.

Cómo llegó el Goggomobil a España durante la posguerra

En España comprar un automóvil era complicado por la escasez, y ya teníamos experiencia con los microcoches. Por ejemplo, con el Biscúter. Pero hubo que esperar hasta 1957 para que se empezase a hablar del Goggomobil.

Fue entonces cuando la empresa vasca Munguía Industrial, S.A. firmó un acuerdo con Hans Glas para fabricar el Goggomobil en España. La producción arrancó en 1962 con 1.100 unidades, subió hasta las 2.100 en 1963 y comenzó a caer a partir de 1964. En 1965 apenas se fabricaron 450 coches.

Ese mismo año se incorporaron el modelo T 350 y la versión furgoneta. En 1966, la producción se centró en el Goggomobil 400 S, pero sólo se ensamblaron unas 550 unidades debido al exceso de stock.

Por qué el Goggomobil desapareció de España durante los años 60

Las huelgas, los problemas con los concesionarios y, sobre todo, la llegada del SEAT 600 acabaron por sentenciar al pequeño coche alemán en España.

Munguía Industrial intentó acuerdos con marcas como Standard Triumph, BMW, Volkswagen e incluso Honda, pero ninguno prosperó. Finalmente, la empresa cerró en 1966 por falta de ventas y de inversión.

Pese a su desaparición, el Goggomobil dejó huella. Incluso contó con un equipo oficial de competición, el primero desde los tiempos de Pegaso, que logró numerosas victorias y récords en circuitos españoles.

Hoy se ha convertido en una joya de coleccionista. Existen unos 2.500 Goggomobil en funcionamiento, lo que recuerda que hubo una época en la que un coche diminuto podía ser todo un lujo.