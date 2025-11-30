El director de la DGT manda el peor aviso a los conductores por la baliza V-16: «Los españoles…»

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos matriculados en España deberán llevar obligatoriamente la baliza V-16 conectada, y la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido clara al respecto: no habrá prórrogas. Sin embargo, ha decidido aplicar un período de gracia durante los primeros meses del año, en el que los agentes de tráfico no multarán a los conductores sin la baliza, sino que se limitarán a informarles sobre la nueva normativa.

Pere Navarro se mostró muy contundente en su comparecencia en Extremadura: «la implantación de la V-16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

Baliza V-16 obligatoria a partir del 1 de enero de 2026

Cómo funciona

Cuando un vehículo queda inmovilizado, el conductor no tiene que salir del coche. Basta con coger la baliza (que debe estar guardada en la guantera) y colocarla sobre el techo gracias a su base magnética. Una vez se sitúa en posición, la baliza se enciende automáticamente, emitiendo una luz intermitente visible en 360 grados y alcanzando hasta 1.000 metros de distancia, incluso en condiciones de baja visibilidad.

La clave de la V16 es su conexión con la plataforma DGT 3.0. Al activarse, envía la ubicación exacta del vehículo mediante una tarjeta SIM integrada y no extraíble. Esto permite que la DGT informe en tiempo real a otros conductores a través de paneles luminosos, navegadores y aplicaciones de tráfico, reduciendo el riesgo de colisiones.

Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

Pere Navarro también quiso desmentir también algunos bulos que están circulando: «Hay quien piensa que colocando la V-16 se ha acabado todo». Sin embargo, señala que «se debe seguir llamando a la compañía de seguros para que venga la grúa y retire el coche o repare el desperfecto. Una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos».

Modelos

«En el mercado hay más de doscientos modelos de V-16 conectadas, con precios variables que fija el propio mercado. Una manera sencilla y rápida para que el ciudadano sepa si la baliza que quiere adquirir está homologada y certificada es entrar en la web de la DGT, en el apartado de V-16, donde aparecen las marcas y modelos certificados de acuerdo con la normativa. Todas ellas tienen que estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta», detalla la DGT.

Críticas y dudas de los conductores

Algunos conductores y profesionales han manifestado su disconformidad con la baliza V-16. El conocido mecánico Ángel Gaitán, por ejemplo, criticó abiertamente el dispositivo, calificándolo de «mal hecho».

Por otro lado, Carlos Cantero, portavoz de la AUGC, ha advertido de los riesgos asociados al uso de la baliza V-16 durante el día: «las balizas pueden ser una herramienta útil, sí, en condiciones de noche cerrada o mala climatología. Pero hay muchas situaciones en las que no basta esto, por ejemplo, con el sol de frente, con alta luminosidad. La señal se vuelve prácticamente invisible. En curvas, cambios de rasante o carreteras secundarias, no ofrece ese aviso previo a los conductores que se aproximan», ha epxlicado en el programa «Herrera en COPE».

El 1 de enero de 2026 marcará el fin de los triángulos de emergencia y la llegada definitiva de la baliza V-16. Esta medida, que busca reducir los atropellos y aumentar la seguridad en carretera, será obligatoria para todos los vehículos, y aunque ha generado cierta polémica, la DGT se mantiene firme en su implementación.