Cunde la alarma entre los conductores españoles: el radar de tramo más temido del país es una máquina de multar sin piedad

Ubicado en Cantabria, en la autopista A-8 entre Ontón y Castro Urdiales, el radar de tramo de Saltacaballo controla la velocidad de los vehículos a lo largo de un recorrido que se extiende desde el kilómetro 140 hasta el 147. En total, vigila unos 6,5 kilómetros en ambos sentidos de la vía y se encuentra, además, en uno de los tramos con mayor volumen de tráfico de las autopistas del norte de España. Se calcula que por esta carretera circulan diariamente más de 50.000 vehículos.

A ello se suma otra particularidad que puede explicar parte de las sanciones. Este tramo de la A-8 no mantiene el límite habitual de 120 km/h, sino que durante este recorrido la velocidad máxima está fijada en 100 km/h. El balance de su primer año de funcionamiento deja una cifra considerable: el radar de Saltacaballo ha generado ya más de 30.000 sanciones, lo que equivale a una media de 82 vehículos multados cada día, según las primeras estadísticas publicados por la DGT.

El radar de tramo que ya ha puesto más de 30.000 multas

El 94% de las denuncias corresponden a conductores que superaron el límite de velocidad en hasta 20 km/h. En estos casos, la sanción prevista por la DGT es de 100 euros, aunque se puede reducir a 50 euros si se abona dentro del periodo establecido para el pronto pago, y no supone la pérdida de puntos del carnet. El 6% restante de las infracciones corresponde a excesos de velocidad superiores a 30 km/h, con sanciones que pueden alcanzar los 300 euros y la retirada de dos puntos del permiso de conducir.

El balance anual de la DGT también permite determinar en qué dirección se cometieron más infracciones. Durante 2026, el sentido hacia Vizcaya concentró el 58% de las denuncias, mientras que el 42% restante correspondió a los vehículos que circulaban hacia Santander. En cuanto a las horas del día, las estadísticas muestran que las infracciones se acumulan principalmente entre las 06.00 y las 16.00 horas.

Para los conductores que circulan en dirección a Cantabria, el primer punto de control se encuentra a la altura de Ontón, justo debajo de la gasolinera low cost Easygas y de la ITV situada en esa zona. El recorrido controlado finaliza en la segunda salida de Castro Urdiales. En sentido contrario, para quienes regresan de Cantabria hacia Vizcaya, el primer tótem aparece justo después de la desviación hacia Castro Urdiales que conduce al barrio de Sámano y al centro de la localidad, mientras que el tramo controlado termina una vez superada la frontera con Vizcaya, en Ontón.

El efecto más relevante se observa en la gravedad de los siniestros. Los accidentes en los que se registraron personas heridas o víctimas se han reducido prácticamente a la mitad, al pasar de los 21 siniestros contabilizados en el periodo anterior a tan solo 12 durante el último año.

Radar de tramo

«Los radares de tramo están operativos desde 2010, se instalan en autopistas, autovías y carreteras convencionales y pueden tener varios kilómetros de longitud. Para advertir a los conductores de la cercanía de un tramo de velocidad controlada, se señaliza con antelación con el panel correspondiente.

En realidad no son ‘radares’ propiamente dicho, como los cinemómetros. Se trata de un sistema de cámaras que graban de forma continua, se identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción», detalla la DGT.

Radares más ‘multones’

La Comunidad Valenciana concentra varios de los radares con más actividad. En Valencia, el radar situado en la A-7, en el kilómetro 326, acumuló 90.766 denuncias en 2025, frente a 6 registradas en 2024. En Alicante, el punto de la CV-905, en el kilómetro 7, contabilizó 72.557 denuncias, mientras que el de la A-77A, en el kilómetro 0, alcanzó las 30.742. Navarra también aparece entre los territorios con más denuncias. El radar de la A-15, en el kilómetro 127, registró 67.445 multas en 2025, frente a las 60.878 del año anterior.

En Canarias, el radar de la TF-2, en el kilómetro 1, contabilizó 49.641 denuncias, frente a las 1.358 de 2024. Andalucía reúne varios puntos destacados. En Málaga, los radares de la A-7 situados en los kilómetros 968 y 978 registraron 45.050 y 42.088 denuncias, respectivamente. En Cádiz, el de la A-381, en el kilómetro 74, alcanzó las 36.925, mientras que el de la A-7, en el kilómetro 1107, sumó 28.091.

En la Comunidad de Madrid, el radar de la M-40 situado en el kilómetro 20 contabilizó 43.500 denuncias en 2025, frente a 74.873 en 2024. Otro punto de esta misma vía, en el kilómetro 52, registró 31.175 multas, frente a las 33.057 del año anterior. El radar de la M-14, en el kilómetro 1, alcanzó las 28.306 denuncias.

Castilla-La Mancha aparece en el ranking con el radar de la A-4, en Ciudad Real, situado en el kilómetro 135, que acumuló 32.041 denuncias, frente a las 14.355 de 2024. En Castilla y León, el punto de la A-52, en Zamora, registró 30.301 multas; el de la N-601, en Valladolid, 28.076; el de la A-1, en Burgos, 22.518, y el de la A-66, en León, 22.298.