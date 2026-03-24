Cómo actuar si sufres un reventón en la rueda del coche si vas conduciendo

Uno de los momentos más peligrosos durante la conducción es sufrir un reventón de la rueda. ¿Por qué? Pues bien, se puede convertir en una auténtica pesadilla si no sabes reaccionar de forma correcta. Por ello, en las siguientes líneas os vamos a explicar cuál es la forma correcta de hacerlo si en el futuro te enfrentas en un escenario similar. Descubre cómo actuar si sufres un reventón en la rueda.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

#PerderseLaVida pic.twitter.com/dn9uOdgbyY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026

Cómo actuar si sufres un reventón en la rueda: qué hacer

La gran pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer si sufrimos una situación como esta en la carretera? Debes de seguir los siguientes pasos para evitar poner tu vida en peligro. En primer lugar, debes sujetar firmemente el volante para evitar movimientos bruscos y que el coche no se desvíe hacia una dirección peligrosa. Luego, debemos de tener en cuenta que no podemos frenar de golpe porque, posiblemente, puedes perder el control del coche. Levanta el pie poco a poco del acelerador para que el mismo pierda velocidad progresivamente, sin soltar el volante lógicamente. Para ayudarte a reducir la velocidad, a su vez utilizaremos el freno de forma suave y gradual para tener el control del coche.

🚁La Unidad de Medios Aéreos de la #DGT ha detectado en Palencia a este vehículo que circulaba a 201 km/h en una vía de 90 km/h. 🧾Esta infracción está tipificada como MUY GRAVE y acarrea sanciones de 6 puntos y 600€ de multa, además de ser constitutiva de delito.#65AñosUMA pic.twitter.com/ewzyHJXKZf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 24, 2026

Asimismo, debemos de encender las luces de emergencia para alertar al resto de conductores de la vía para que reduzcan la velocidad y extremen las precauciones para evitar chocar o sufrir un accidente de coche. Una vez tengamos el control del coche, dirige el coche hacia un lugar seguro de la calzada, por lo que es recomendable salir al arcén de la calzada o una zona que esté lejos del tráfico. Detén el coche completamente y pon el freno de mano y colócate el chaleco reflectante para señalizar la zona con la baliza V16. Si posees los conocimientos para sustituir la rueda hazlo, de lo contrario deberás llamar a la grúa para que te asistan en la carretera y cambien la rueda o te lleven hasta el taller más cercano o de confianza.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

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Cuánto cuesta arreglarlo

Seguramente, esta sea de las preguntas más demandadas por aquellos conductores que han sufrido una situación similar. Pues bien, el precio para arreglar un reventón de una rueda dependerá, tal y como sucede con otras piezas, de los daños, de dónde lo hagas u otros factores. En condiciones normales, puede tener un coste de entre 50 y 150 euros por neumático, incluyendo el montaje y pieza de la misma. No obstante, este coste puede aumentar si se suman ciertos servicios adicionales, como, por ejemplo la alineación de las ruedas o el equilibrado, que en torno están a los 10 y 50 euros. En casos más graves, si también se daña la llanta o piezas como el buje, el precio puede subir fácilmente a 100, 300 euros o más . En resumidas cuentas, lo habitual tras un reventón es pagar entre 70 y 200 euros, aunque puede ser mayor según el coche y los daños.

📢 Hasta el 22 de marzo han muerto 169 personas en #SiniestroVial en #carretera en 2026 (-22%).

⚫ 37 en autopista/autovía y 132 en resto de vías.

⚫ 76 #vulnerables: 42 en #moto, 5 en #bici, 28 #peatones y 1 usuario de #VMP.

🟢 Seguimos trabajando por el objetivo #CeroVíctimas. pic.twitter.com/sM5qw3cxLs — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026

Cómo cambiar una rueda: paso a paso