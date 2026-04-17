La implantación de las balizas V16 geolocalizadas en España sigue generando dudas entre los conductores y preocupación en el sector, pese a que su uso ya es obligatorio según la Dirección General de Tráfico (DGT). Fabricantes de estos dispositivos han lanzado un aviso conjunto en el que denuncian fallos en la comunicación institucional y alertan de que la situación está afectando a millones de usuarios en carretera. Así, éste es el aviso urgente de la DGT y los fabricantes: el fallo crítico que afecta a millones de conductores en España.

Empresas como Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo han firmado un comunicado en el que critican cómo se ha desarrollado la introducción de estas balizas geolocalizadas. Según explican, la falta de información clara, los mensajes contradictorios y la confusión normativa han dificultado que los conductores comprendan correctamente sus obligaciones.

Confusión sobre las balizas V16

Los fabricantes aseguran que muchos conductores siguen sin tener claro qué es exactamente una baliza V16 conectada ni cómo debe utilizarse. Este dispositivo sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia y permite señalizar una avería sin salir del vehículo, además de enviar la ubicación a los sistemas de tráfico.

Uno de los datos más preocupantes que maneja el sector es que aproximadamente la mitad del parque móvil español podría estar circulando sin estas balizas. Esto implicaría que millones de conductores estarían incumpliendo la normativa sin ser plenamente conscientes de ello.

Desinformación que afecta a millones

En su comunicado, los fabricantes denuncian que ha habido «desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad», lo que está dificultando que los ciudadanos sepan cómo actuar correctamente ante una emergencia en carretera. Esta situación, advierten, no solo genera dudas, sino que puede comprometer la seguridad vial.

¿Qué baliza es válida y cuál no?

Otra de las grandes incógnitas para los usuarios es identificar qué modelos cumplen con la normativa vigente. Según el sector, muchos conductores desconocen qué dispositivos están homologados y cuáles no, lo que aumenta la incertidumbre a la hora de adquirirlos.

Dudas sobre multas y obligatoriedad

La falta de claridad también afecta al régimen sancionador. Los fabricantes señalan que ciertas declaraciones públicas han generado confusión sobre cuándo es obligatorio el uso de la baliza y qué sanciones pueden imponerse en caso de no llevarla o utilizarla incorrectamente.

Ante este escenario, las empresas reclaman a la Dirección General de Tráfico campañas informativas más claras, constantes y accesibles. Consideran que la pedagogía institucional es clave para garantizar que los conductores entiendan tanto la utilidad del dispositivo como sus obligaciones legales.

El sector insiste en la necesidad de impulsar campañas sostenidas en el tiempo que expliquen de forma sencilla cómo funcionan estas balizas, por qué son importantes y cómo deben utilizarse correctamente en caso de avería o accidente.

Finalmente, los fabricantes han pedido que la regulación de las balizas V16 no se convierta en un elemento de confrontación política. A su juicio, se trata de una medida de seguridad diseñada para salvar vidas, por lo que debería abordarse desde el consenso y no desde el enfrentamiento.

En este contexto, el principal reto sigue siendo mejorar la información que reciben los conductores. Mientras persistan las dudas y la falta de claridad, advierten los fabricantes, será difícil que las balizas V16 cumplan plenamente su función en las carreteras españolas.