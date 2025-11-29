El presidente de Suzuki Motor Ibérica, Juan López Frade, prevé que el mercado del automóvil en España rocen los niveles de ventas previos al impacto de la pandemia en 2026 al situarse cerca de los 1,2 millones de matriculaciones, concretamente 1.190.000 unidades. Unas cifras que suponen un incremento de casi un 4% en comparación con 2025, que está previsto que se alcancen un total 1.150.000 operaciones comerciales a cierre de año.

Unas previsiones que rozan las 1.258.260 matriculaciones registradas en 2019 y que llegan a pesar del contexto incierto por el que atraviesa el sector de la automoción afectado por las tensiones geopolíticas, el desembarco de nuevas marcas chinas en el Viejo Continente y las estrictas políticas en materia de emisiones impuestas desde Bruselas.

En lo que va de año, el mercado español acumula 951.516 unidades vendidas, lo que representa un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, este ejercicio cerrará lejos de los registros del año previo al Covid-19, siendo las operaciones comerciales un 10% menos en lo que va de 2025 que en el mismo periodo del 2029.

De todos modos, el buen ritmo acumulado hasta octubre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025 ante el incremento de la demanda y el tirón de las ventas de coches propulsados por motores electrificados, que en el total del año se acumulan 180.429 unidades vendidas, duplicando las ventas de hace un año.

Ventas del automóvil en España

Por su parte, Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac ha señalado que «octubre mantiene la tendencia positiva del mercado y es el segundo mes en el que las ventas crecen más que el mismo mes de 2019, previo a la pandemia». «El comportamiento de los últimos meses nos hace prever un final de año en el que estaríamos en el entorno de los 1,12 o los 1,13 millones de turismos para todo 2025», ha añadido.

En concreto, en el mes de octubre las matriculaciones lograron un aumento del 16% con 96.785 nuevas matriculaciones. Con una de cada cuatro ventas de turismos electrificados, la electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, lo que permite volver a registrar un mes con cifras superiores al mismo periodo de 2019, previo a la pandemia.

«En cuanto a tecnologías, el mercado continúa dejando de lado cada vez más al diésel, cuyas ventas son residuales. Ciudadanos y empresas apuestan cada vez más por modelos con hibridación o electrificados. No ocurre lo mismo con los vehículos comerciales ligeros, donde la electrificación está bajo mínimos y donde el diésel supone más del 90% de las ventas. A este ritmo, los vehículos comerciales ligeros no podrán alcanzar los objetivos de descarbonización fijados para 2030. Y mucho menos lo harán los vehículos industriales, pues ni los camiones ni los buses eléctricos cuentan con ayudas desde el pasado abril de 2024», ha concluido García.