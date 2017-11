Ha vuelto el ‘Chester’ de Risto y para su sonado regreso, el presentador ha querido tratar el ‘miedo’ en sus diferentes facetas con una invitada de excepción: María Teresa Campos. “Arrancamos con una mujer que ha sentido mucho miedo recientemente. Hoy averiguamos a qué teme la primera reina de las mañanas, después de las tardes y ahora, por un día, de las noches”, ha relatado Mejide para presentar una nueva temporada que promete jugosas entrevistas a personajes como Alba Carrillo, Jordi Cruz y Samantha Villar, entre otros. La de Teresa, para empezar, ha sido todo un descubrimiento. Y es que el presentador ha sabido sacarle todo el partido a la veterana periodista con ‘pullas’ incluidas dirigidas a Ana Rosa y al programa ‘Viva la vida’, por el que eliminaron su espacio, ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, de la parrilla televisiva.

Un nuevo mensaje para Ana Rosa

Pero antes de que llegaran esos ‘recados’ por parte de la malagueña, Risto la ha preguntado por sus miedos. “Mis dos miedos son siempre lo inevitable y lo inesperado. Ahí no entraría la muerte porque todos sabemos que vamos a morir, sin embargo siempre queda velado hasta que pasa algo que te lo recuerda”, ha comenzado reflexionando María Teresa Campos para posteriormente recordarle a la audiencia el famoso instante en el que llamó “gilipollas” a Paolo Vasile: “Siempre he dicho que uno de los grandes lujos de la vida es decir lo que te apetece en el momento oportuno. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso en el trabajo va en tu contra. Te vas creando enemigos y en este trabajo no es bueno crearse enemigos nunca“.

De hecho, el presentador ha afirmado que ambos tienen en común haber trabajado en Antena 3 para después volver a Mediaset. “Yo no debería de haberme ido nunca”, le ha respondido Teresa Campos. Además, la periodista ha querido reflexionar sobre aquellos “momentos difíciles” por los que pasó al cambiarse de cadena y en los que no se sintió arropada por su máxima rival de la época, Ana Rosa Quintana. Fue precisamente en su vuelta a Telecinco cuando se lo echó en cara públicamente y ahora, con más munición en su recámara, Teresa le ha lanzado un nuevo mensaje a su compañera mirando directamente a la cámara: “Ese día tú me dijiste que no ibas a estar el mismo tiempo que yo en televisión. Mi programa duró ocho años, casi nueve, y ahora estoy haciendo la cuenta atrás para ver lo que te queda a ti. Te estoy contando los años“. Sin duda, toda una declaración de intenciones pese a que minutos después le quitara hierro al asunto, asegurando que “se llevan muy bien”.

El ictus que sufrió en mayo: uno de los peores momentos de su vida

Hasta 120 mil personas sufren cada año en España un ictus como el vivido por Teresa Campos el pasado mes de mayo. Un dato que el programa ha querido recordar a través de la fatídica experiencia de la comunicadora, quien hoy sigue emocionándose al respecto. “Cuando te pasa algo así, te pasa por puñaladitas que te van dando. Unas pequeñas y otras mayores”, ha comenzado advirtiendo. Pero no era su hora. Teresa salió adelante y aprendió una importante lección: “Hay cosas malas que te sirven para descubrir otras buenas y con la que se montó por el cariño de la gente, decidí que de ninguna manera iba a salir por la puerta de atrás del hospital. Me arreglé, me puse mis gafitas porque en ese momento no veía bien por un ojo y salí adelante”.

En aquellas fechas, su pareja Edmundo Arrocet concursaba en ‘Supervivientes‘ y aquella fue una de las decisiones que a Teresa más le afectó antes del fatídico episodio. “Fue un ictus emocional, yo me lo provoqué con disgustos y ya me había dicho varias veces que me iba a pasar”, reconoce. “Edmundo no se dio cuenta de nada. Él tampoco expresa con palabras las cosas. Es una persona singular”, ha añadido.

Sobre el reality, Teresa Campos “se juró que no lo vería” pero asegura que “cometió perjurio”. “No le vi tirarse del helicóptero pero sí le vi después. No era él y pensé que yo tenía parte de culpa. Sigo pensando que tengo toda la razón pero no me arrepiento de que haya ido porque la gente le ha podido ver como es él: sensible y amoroso”, ha añadido. Además, la periodista no ha querido zanjar esta conversación sin dedicarle unas amables palabras a Paolo Vasile. “Tengo que agradecerle al consejero delegado de esta casa que todos los días ha preguntado por mí. Ese reconocimiento a mi persona como él ha tenido, quiero agradecérselo públicamente”, ha concluido.

Del amor que se perdió Luis del Olmo al porro “a medias” con Sabina

Por su parte, Luis del Olmo ha querido visitar a su excompañera de la radio y ha aportado otra singular anécdota hasta ahora desconocida. “La conocí hace algunos años en ‘La voz de Madrid’ cuando acababa de llegar a Málaga. Yo no conocía a la gallega (se refiere a su mujer, Mercedes González) pero me habría liado contigo. Sin embargo, el jefe me dijo que eras una mujer prohibida”, le ha confesado a la periodista. Toda una declaración de amor pasado por agua fruto de una confusión, puesto que Teresa ha asegurado que nunca estuvo con ‘el jefe’ y que ella en aquel momento era una mujer libre. “La pareja que se ha perdido este país”, ha concluido Risto al respecto.

Pero sin duda, una de las historias más divertidas de Teresa en el Chester ha sido la narrada sobre Sabina y Serrat. Ambos cantautores recogieron en noviembre de 2015 un premio Antena de Oro y el de ’19 días y 500 noches’ se acercó al oído de Teresa Campos para recordarla la entrevista que un día le hizo en la radio. “En aquella entrevista, Sabina se hizo un porro y yo le seguí el rollo. Hicimos una entrevista maravillosa (ríe). Nos fumamos un porro a medias y cuando recogió el premio me recordó aquello“, ha confesado.

El suicidio del padre de sus hijas y la ‘estocada’ final a Toñi Moreno

Antes de finalizar la entrevista, Risto Mejide no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle a María Teresa por el suicidio de José María Borrego Doblas, el que fuera su marido y padre de sus dos hijas, Terelu y Carmen. Fue un 23 de julio de 1984 y desde entonces, la periodista jamás se ha pronunciado públicamente sobre ello. “Nunca he hablado y por respeto a otras personas no creo que lo haga. Lo vivido, vivido está. Decir que iba a hacer eso fue una constante desde que me casé. Pienso que era una enfermedad y fue tremendo para mis hijas porque eran muy jovencitas“, se ha limitado a expresar.

Para concluir, la despedida de María Teresa Campos ha estado a la altura del resto del programa. Y es que, como comenzábamos relatando al comienzo de estas líneas, la hija adoptiva de Málaga no ha querido zanjar su puntual encuentro televisivo sin darle una estocada a ‘Viva la vida’, el espacio que presenta Toñi Moreno y que sustituye al último programa que tuvo Campos en televisión. Para ello, la presentadora asegura que ahora “solo ve películas los sábados y domingos por la tarde”. Eso y que el sexo con Edmundo “es bueno”, a colación de unas declaraciones que previamente le hizo el humorista a Risto. “Él dijo que el sexo a los setenta era con dificultad. Lo dijo por hacer la broma pero Edmundo siempre ha hecho mucho ejercicio y vida sana para que eso dure más”, ha finalizado la entrevistada entre risas.