El último día de Tamara Falcó antes de su nueva vida

El gran día ya está aquí. Este jueves 12 de septiembre la vida de Tamara Falcó cambiará para siempre al convertirse de manera oficial en la VI marquesa de Griñón. Un título que su padre, Carlos Falcó, quería que recayera en ella tal y como expresión en sus últimas voluntades. Ocho meses después de su fallecimiento, está a punto de cumplirse su deseo, con el que su hija entrará a formar parte de la nobleza española.

Este miércoles es, por tanto, el último que Tamara va a disfrutar antes de darle la bienvenida a una nueva etapa de de su vida. A pesar de que lo que recordará para siempre, dada la situación sanitaria actual, todo apunta a que no hará nada especial más allá de celebrarlo rodeada de los suyos. «La sucesión en el título de Marqués de Griñón ha sido solicitada por doña Tamara Isabel Falcó Preysler, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Carlos Falcó y Fernández de Córdova, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título», se podía leer en el Boletín oficial del Estado (BOE) de hace un mes.

«Llevar el título de marquesa de Griñón es la mejor herencia que podía recibir», reconoció la socialité hace unos días durante su paso por ‘El Hormiguero’, donde es colaboradora, dejando clara su intención de honrar a su padre con el legado que le ha dejado. Y si bien ella es quien se ha quedado el título más conocido, su hermano mayor, Manuel, también ha heredado otro título, con mayor rango, el de marqués de Cartel-Moncayo, mientras que su hermana Xandra ya ostentaba el de marquesa de Mirabel, herencia de su abuela materna.

Todo apunta a que no será Tamara quien lleve la parte de los negocios relacionadas con el marquesado de Griñón, centrados en vinos y aceites. Desde hace años esa labor recae en las manos de Manuel y Xandra, aunque especialmente en las de ella, quien ejerció durante 15 años como directora de la empresa ‘Pagos de Familia Marqués de Griñón’ está detrás de la sociedad cartera de la familia Griñón, ‘Family States’, donde, según el periodista José Luis Galiacho «es donde de verdad tiene el dinero». Sin embargo, ahora que el título recae sobre ella, la hija de Isabel Preysler tendrá un papel muy especial en estos negocios familiares, ya que van enlazados a su nuevo cargo de marquesa de Griñón.

Ser marquesa en el siglo XXI

En esta época tener un título nobiliario no conlleva beneficios fiscales ni nada similar, es ante todo un título honorífico pues, como está determinado en la ‘Ley de 2006 sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios’, su único privilegio es el tratamiento protocolario, por el cual Tamara Falcó será llamada como Excelentísima Señora.

De hecho, ha sido la exconcursante de ‘MasterChef Celebrity’ quien ha tenido que hacer un pequeño desembolso, en forma de impuesto, para hacerse con el título de 631,42 euros. Sin duda, una nimiedad en contrapunto al orgullo que siente en estos momentos por poder continuar con el legado de su progenitor.

La otra marquesa, Esther Doña

Y sí, desde este jueves Tamara Falcó es oficialmente marquesa de Griñón, pero no hay que olvidarse de otra mujer que no está dispuesta a renunciar al título. Esther Doña, la viuda de Carlos Falcó, decidió autodenominarse ‘marquesa viuda de Griñón’, una distinción sin valor nobiliario que ahora está en manos de Tamara. Es que ella quien, como marquesa, tendrá que decidir si le permite a la última mujer de su padre continuar o no luciendo este título. De momento, la exmodelo sigue luciéndolo en su descripción de Instagram.