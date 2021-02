Rihanna, los 33 años de la diva de la canción más polifacética

Rihanna se atreve con todo. La artista que lanzó su primer álbum en 2005, ‘Music of the sun’, cumple 33 años en una etapa de su vida un tanto agridulce para ella. Sus fiestas de cumpleaños se habían convertido en todo un referente, pero esta vez la gran celebración tendrá que esperar porque la intérprete de ‘Umbrella’, está muy concienciada con el avance del coronavirus. Por otro lado, esta misma semana ha salido a la luz que ha tenido que tomar una importante decisión en relación a uno de sus negocios más conocidos. Se trata de su firma de cosméticos Fenty Beauty. «Rihanna y LVMH han tomado conjuntamente la decisión de poner en pausa la actividad de Fenty en el continente europeo, a la espera de que mejoren las condiciones del mercado», anunció la artista en un comunicado.

“Cuando una puerta se cierra, otra se abre”, dice el dicho y Rihanna ha tomado al pie de la letra. Hace escasos días, la cantante y Pau Gasol anunciaban su nuevo negocio en el que han empleado parte de su dinero para Therabody, una nueva terapia. El baloncestista catalán, que arrastra una lesión desde hace más de un año, ha explicado que este dispositivo está dando «excelentes herramientas y soluciones» para que cualquier usuario tenga buena calidad de vida porque, a su parecer, «la recuperación es tan importante como el ejercicio». «Estoy muy emocionado por invertir en una empresa de tecnología deportiva que quiere construir una cultura de bienestar no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Como jugador de baloncesto internacional que ha pasado la mayor parte de mi carrera en Estados Unidos, soy un gran admirador de los productos Therabody y tengo muchas ganas de verlos utilizados por personas en todos los rincones del mundo», ha comentado.

De esta manera, la artista conocida mundialmente confirma que lo suyo no solo es cantar, sino que los negocios forman parte ya de su extenso curriculum. Tampoco puede caer en el olvido, que Rihanna también ha hecho sus pinitos dentro del mundo de la interpretación. La primera vez que la modelo pisó un set de filmación fue en la cinta ‘Bring It On: All or Nothing’ en el año 2006, pero lo hizo haciendo un cameo. Su gran debut fue seis años después en la película ‘Battleship’, dirigida por Peter Berg, en donde la cantante combatió junto con Taylor Kitsh contra unos alienígenas. Eso no es todo porque también hizo una aparición especial en el documental de ‘Kate Perry: Part of Me’, y en 2013 formó parte del elenco de la comedia ‘This is the End’, donde se interpretó a ella misma. Más tarde, en 2015, llegó a sus manos el guion de la película animada ‘Home’, donde dio voz a Tipolina ‘Tip’ Tucci, la protagonista de la historia.

En cuanto a la pequeña pantalla, se puede decir que la ganadora de varios premios Grammy formó parte del jurado del conocido programa ‘Factor X’, donde tuvo que valorar a los diferentes artistas que pasaron por el escenario. Rihanna, natural de Barbados nació hace 33 años con una misión: la de convertir en oro todo lo que toca. Pese a la fama que ha ido adquiriendo con el paso de los años gracias a sus múltiples facetas, lo cierto es que la joven no llegó tocar la cima del éxito hasta que lanzó su tercer álbum en 2007, ‘Good Girl Gone Bad’.