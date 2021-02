Rihanna dice adiós a «Fenty»: el varapalo empresarial de la artista

Malas noticias para Rihanna. La artista de Barbados echa el cierre a uno de sus proyectos más ambiciosos. Hace menos de dos años, la cantante se asoció con el conglomerado de lujo LVMH para una línea de moda, Fenty, que ahora se ha visto obligada a dejar a un lado. La crisis sanitaria del último año ha generado una fuerte crisis económica y, por ahora, la línea de moda de la cantante no seguirá en el mercado. Sí que mantendrá las campañas de Fenty Beauty, dedicada a la belleza y el maquillaje; Fenty Skin, línea centrada en el cuidado de la piel y Savage x Fenty, una de las que más éxitos ha cosechado y que abarca todo lo relacionado con la lencería y la moda íntima.

La firma se creó en medio de una gran expectación en mayo de 2019, pero menos de dos años después de salir al mercado, el principal socio capitalista de la artista ha anunciado el cierre. Es la primera vez en los últimos seis años que LVMH se ve en la tesitura de cerrar una línea de moda, la última vez fue en el caso de Marc by Marc Jacobs. Por el momento, lo único que se ha confirmado es que suspenden su colaboración y lo han hecho a través de un comunicado que se ha publicado en el medio especializado WWD: “Rihanna y LVMH han tomado la decisión conjunta de poner en pausa la actividad de su línea de moda diaria, con sede en Europa, a la espera de mejores condiciones”.

Es la primera vez que Rihanna se enfrenta a una situación así, pero aunque ha sido ahora cuando se ha confirmado el cese de actividad de la marca, lo cierto es que desde el pasado mes de enero, los perfiles de la firma en redes sociales permanecen inactivos. Pese a que la marca llegó a tener algunos puntos de venta en zonas destacadas de Europa, lo cierto es que la mayor parte de su actividad la desarrollaba vía web.

Aunque Fenty se enfrenta a esta delicada situación, la realidad es que el resto de apuestas de la artista siguen consiguiendo buenos resultados. La línea de lencería acaba de lograr el apoyo de un importante fondo de inversión, que le ha aportado cerca de 95 millones de euros. Este fondo, L. Catterton, se encuentra muy vinculado al grupo LVMH, lo que deja claro que, pese al cierre de la línea de moda, la colaboración entre Rihanna y el grupo sigue siendo muy estrecha.

Con la creación de Fenty hace dos años, Rihanna se convirtió en la primera mujer que dirigía una casa propia dentro del prestigioso grupo LVMH, así como en la primera diseñadora negra al frente de una marca del conglomerado. Sin embargo, a día de hoy parece que la proyección de futuro no es muy alentadora, al menos en la línea de moda.

Aunque no se han especificado los motivos del cierre, algunos analistas de moda han comentado que la firma no ha tenido la acogida esperada debido a que los precios que maneja no se corresponden con el nivel adquisitivo de la mayoría de fans de la artista.

La cantante mantiene las otras líneas de Fenty / GtresEn estos momentos no se sabe en qué medida el cierre afectará a Rihanna, tanto a nivel profesional como económico o incluso personal. En el verano de 2019, la cantante fue reconocida como la artista musical más rica del mundo, pero también lo es como una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo hechas a sí misma.