Invertir en bienestar se está convirtiendo en una moda. Ya sea cosmética, alimentación o tecnología para mejorar lesiones y tener calidad de vida. Y es lo que ha llevado a Pau Gasol y a Rihanna a emplear parte de su dinero en Therabody, una nueva terapia que cuenta ya entre sus inversores con rostros conocidos como Justin Timberlake o María Sharapova. El baloncestista catalán, que arrastra una lesión desde hace más de un año, ha explicado que este dispositivo está dando «excelentes herramientas y soluciones» para que cualquier usuario, pero de manera especial los deportistas profesionales, tengan buena calidad de vida porque, a su parecer, «la recuperación es tan importante como el ejercicio».

«Estoy muy emocionado por invertir en una empresa de tecnología deportiva que quiere construir una cultura de bienestar no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Como jugador de baloncesto internacional que ha pasado la mayor parte de mi carrera en Estados Unidos, soy un gran admirador de los productos Therabody y tengo muchas ganas de verlos utilizados por personas en todos los rincones del mundo», ha comentado.

Conocido como ‘la reinvención del masaje en el siglo XXI’, sus dispositivos se adentran en los músculos y estimulan el flujo sanguíneo con el objetivo de eliminar toxinas. Según su página web, llega un 60% más profundo al músculo y se dirige a las zonas «que requieren tratamiento para aumentar el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno necesarias» para obtener una recuperación eficaz. Y es que cada aparato ofrece una combinación óptima entre profundidad y velocidad, sin ejercer fuerza o presión. Las 2.400 percusiones por minuto permiten «anular las señales de dolor que van al cerebro, haciendo que el tratamiento sea más cómoda que la terapia muscular manual».

Una terapia percusiva convertida en una alternativa a la cirugía o a la medicación para el dolor que consigue reducir la tensión muscular, una recuperación más rápida, el descenso del ácido láctico, la hidratación del tejido y la mejora de la capacidad de estiramiento. Sin duda, el método ideal para tratar las lesiones y que son utilizados por profesionales entre los que se encuentran clubes de fútbol como el Real Madrid, el Manchester City o el Paris Saint Germain. Pero también se pueden utilizar, fuera del plano deportivo, para tratar el dolor crónico de espalda y de cuello.

La compañía aumentó sus beneficios en 2020 30 veces desde 2017, y triplicó sus ingresos globales respecto al año anterior, por lo que no es de extrañar que cada vez sean más los rostros conocidos que no dudan en formar parte de este modelo de negocio, que está presente en más de 60 países. Entre sus más de 100 nombres conocidos del mundo que ya utilizan esta terapia están personalidades no solo del deporte, también del mundo de la cultura, el entretenimiento y los negocios. Pau Gasol y Rihanna han sido de los últimos a unirse a este enorme listado en el que están María Sharapova, Jay-Z, Daniel Craig, Cindy Crawford, Ashley Greene, Kevin Durant, James Harden, Karlie Kloss, Justin Timberlake o Shawn Mendes.

Sus otros negocios

Recuperándose de su lesión en el pie izquierdo y con los Juegos Olímpicos de Tokio en mente, Gasol es además un hombre de negocios fuera de la cancha. Socio de su gran amigo Rafa Nadal, a su particular ‘sociedad empresarial’ se han unido otros rostros conocidos como Enrique Iglesias o el mismísimo Cristiano Ronaldo. Junto con Abel Matutes Jr., se unieron en dos proyectos, los restaurantes Tatel y Zela. El primero con sedes en Madrid, Ibiza, Miami y Beverly Hills, y el segundo en Ibiza y Londres, que se han convertido no solo en los restaurantes de moda, sino también en los establecimientos favoritos de las celebs internacionales. Y aunque este negocio hostelero ha sido todo un éxito, Pau también ha tenido sus contratiempos como la operación inmobiliaria fallida que trató de poner en marcha con su hermano Marc y su compañero y amigo Jorge Garbajosa que le ocasionó una importante deuda con el antiguo Banco Popular, y que ya está más que solucionada.