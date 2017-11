Una hemorragia en sus cuerdas vocales ha dado al traste con la gira de conciertos de Shakira. A primera hora de este martes era su promotora la que anunciaba la fatal noticia: la colombiana no estaba lista para cantar y debía suspender sus actuaciones hasta 2018. El comunicado desvelaba el motivo del parón profesional de la artista y también lo apesadumbrada que esta estaba con lo sucedido.

[GALERÍA | Los rumores de ruptura de Shakira y Piqué]

Sin embargo, más allá de lo expresado por la promotora, ha preferido ser ella misma la que narrase cómo se siente en estos momentos y lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha escrito lo que sigue:

“Estos cinco últimos cinco meses los he dedicado a la preparación de mi gira ‘El Dorado’. Sin embargo, justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera.

A finales de julio de este año, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Desde entonces, me entregué plenamente al reposo de la voz, tal y como me lo habían recomendado los especialistas con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia.

Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 4:57 PST

Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación.

Me duele mucho no poder cantar este mes por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme por los diferentes países de Europa. Por mi equipo de 60 personas que se han esforzado tanto en ayudarme a lograr el mejor show de mi carrera artística y que tienen ya muchas ganas como yo de empezar esta gira. Por mis hijos a los que les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes. Y, sobre todo, por mis fans que siempre me acompañan en las buenas y en las malas y merecen lo mejor de mí.

En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar, debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total.

Gracias a mis fans de todo el mundo por su comprensión y lealtad, por transmitirme ánimos en sus mensajes de cariño y acompañarme con sus oraciones. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes.

Los quiero mucho y siempre recordaré a todos los que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño”.