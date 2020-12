Año nuevo, vida nueva. Esa es la premisa que parece querer seguir Marta López tras estar a punto de despedir un 2020 para olvidar, por lo menos en materia sentimental. La colaboradora de televisión ha sufrido dos rupturas que le han hecho muchísimo daño, una al principio y otra al final. Primero fue Alfonso Merlos quien la rompía el corazón. Unos meses más tarde, arrancaba diciembre con su ruptura con Efrén Reyero. Es ahora cuando presenta públicamente el nuevo proyecto que se traía entre manos desde la pasada primavera y del que ha ido revelando pequeñas cosas.

Vestida como Eva a punto de morder la manzana del pecado, Marta López saca al mercado de las apps móviles ‘Tentations’, una aplicación ideada para y por las relaciones humanas sean del tipo que sea: desde ligar, a compartir algún plan o viajar. La colaboradora la define como «una webapp para conectar con gente, encontrar pareja o simplemente hacer un plan divertido. TENTATIONS es el sitio donde todos quieren estar, pero sólo algunos serán los elegidos…». Además, revela que un grupo de expertos estará detrás a disposición de cada usuario: «Un equipo cuidará cada detalle para que te sientas [email protected] con un trato personalizado, podrás estar [email protected] con nosotros en tus citas para sentirte más [email protected], cuentas con un equipo de coaching (Psicólogo, nutricionista, entrenador personal, etc…) para ayudarte.»

La ex de Efrén Reyero está abierta al amor tras sus últimos chascos. Eso sí, es consciente de que es un mal momento para relacionarse dada las restricciones por el coronavirus y por eso explica que «En cuanto la pandemia nos lo permita, contaremos con los planes más divertidos para hacer en grupo (viajes, fiestas, etc..) Podrás hacer citas dobles, crear tus propios eventos, lo tenemos todo preparado para divertirnos! En nuestra zona Vip podrás usar nuestros servicios especiales como el de nuestra Celestina, poner el perfil oculto dejando ver de ti lo que quieras y disfrutar de grandes ventajas».

Lo que Marta López busca con el lanzamiento de esta nueva app es facilitar las relaciones entre personas para todos aquellos que deseen ampliar sus círculos: «Hay un mundo nuevo por descubrir en TENTATIONS y queremos enseñároslo, quiero que la gente como yo que nunca hemos entrado en una web/app para conocer gente entendamos que no es el futuro, es el presente y con la situación que estamos viviendo, es complicado relacionarse y aquí lo tienes en la mano», escribe.

La picante sesión de fotos de Marta López no ha pasado desapercibida y compañeros como Sofía Cristo y Rosa Benito le han comentado la publicación: «Me encanta tu nuevo proyecto…! Que más da la H… lo importante es que ya está aquí 😉🥰🎄», escribía la última.

El último mazazo para Marta López

Hace unos días, Marta se derrumbaba en el plató tras toda la tensión que le ha generado su ruptura con Efrén. Pero también confesó que había una circunstancia familiar que le preocupaba mucho, la delicada salud de su padre y el hecho de que fuera a pasar solo las fiestas: «Llevo un día malísimo, no puedo ver a mis padres. Mi padre está enfermo y ninguno de los ocho hermanos vamos a poder ir a verle. No tengo a los niños, estas navidades las iba a pasar con Efrén. Tampoco puedo estar con mis amigas ni con mi gente. Solo estoy trabajando y estoy fatal. Llevo un día fatal. No había visto las imágenes de este fin de semana y no he pasado un buen día», contaba en ‘Ya es Mediodía’.