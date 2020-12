Marta López toca fondo y destapa su drama familiar: «No puedo más»

Marta López está atravesando un momento muy duro. Su ruptura con Efrén y todo lo que está descubriendo de él a raíz de la misma la están hiriendo en lo más profundo del corazón. El año empezó para ella de la peor manera con la más que probable infidelidad de Alfonso Merlos. Recuperó la ilusión en verano junto al extronista, pero ahora su relación está marcada por el engaño y la decepción. A eso se le suma que su padre está viviendo un momento muy delicado de salud. Un cóctel de cosas que la han hecho explotar en el plató de ‘Ya es Mediodía: Fresh’ : «No puedo más».

La colaboradora se ha sumido en un llanto desconsolado por todos estos motivos. Lo que más le duele es haberse visto obligado a romper definitivamente con Efrén hasta el punto de no dirigirle la palabra. El polígrafo que protagonizó el pasado sábado ha sido la gota que ha colmado el vaso. El malagueño reconoció haber grabado a Marta López sin su permiso, que hablaba con otras personas de sus intimidades en la cama y demás feos que a la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no le han sentado nada bien. «No me ha hecho daño un novio, que también, me ha hecho daño un amigo de 12 años. Me he tenido que desenamorar a base de hostias. Yo estoy no me lo esperaba de ti, Efrén», le decía muy malhumorada en ‘Sábado Deluxe’.

Marta López se ha roto en @yaesmediodiatv al revivir el ‘Polideluxe’ de Efrén, su exnovio y examigo 💔https://t.co/4dXzgVR1Yg — Telecinco (@telecincoes) December 21, 2020

Al volver a recordarlo este lunes se le han removido sentimientos: «Yo es que soy gilipollas, ya está», ha empezado diciendo. «No había vuelto a ver esto y llevo dos días jodida. Yo no puedo olvidar a una persona de un día para otro, yo he vivido otra cosa, es que no sé qué queréis que haga», decía con lágrimas en los ojos. Finalmente, rompía a llorar desconsolada: «Lo peor de todo es que el único recuerdo que tengo de él es bueno y lo demás no me lo quiero creer. Cada uno seguirá su camino pero a mí me duele».

Cabe destacar que la historia de amor de Marta López y Efrén Reyero se ha quedado en un simple romance que ha durado tan solo unos meses. La pareja se dejaba ver en actitud cariñosa en verano y antes de que terminara este atípico 2020 han decidido poner punto y final. «Me ha dejado él», desvelaba Marta López muy afectada por la situación.

El otro drama de Marta López

Por si fuera poco, Marta López ha desvelado la otra gran preocupación que tiene en la cabeza y que está relacionada con la salud de un ser querido: «Llevo un día malísimo, no puedo ver a mis padres. Mi padre está enfermo y ninguno de los ocho hermanos vamos a poder ir a verle. No tengo a los niños, estas navidades las iba a pasar con Efrén. Tampoco puedo estar con mis amigas ni con mi gente. Solo estoy trabajando y estoy fatal. Llevo un día fatal. No había visto las imágenes de este fin de semana y no he pasado un buen día», ha explicado.

Lo cierto es que Marta López es una de las muchas personas que está deseando que este año toque a su fin. El 2020 no ha tenido demasiadas notas positivas y restan diez días para dar la bienvenida a su predecesor. ¿Le deparará mejor suerte en el amor a la colaboradora?