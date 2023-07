Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya han comenzado su luna de miel, una “pequeña vuelta al mundo” que se ha convertido en la envidia de todos. Cualquier decisión que toma la marquesa de Griñón se convierte en tendencia, pero en esta ocasión no ha sido demasiado original. No es la primera famosa que viaja a Sudáfrica para intentar desconectar. Hay una larga lista de famosos que ya han hecho el mismo viaje, entre los que se encuentran Mario Casas o Makoke, la exmujer de Kiko Matamoros.

Íñigo Onieva recibe muchas críticas por parte del público y de los medios, así que ha pensado que lo mejor para su imagen es tomar distancia. Sin embargo, ha vendido la exclusiva de su boda en la revista de cabecera de Tamara Falcó y ahora debe dar ciertas explicaciones. En un primer momento todo el mundo pensaba que el matrimonio iba a pasar la luna de miel en Australia. La periodista Pilar Vidal fue la encargada de concretar la noticia: visitaran varios destinos paradisíacos.

Kiko Matamoros tiene algo en común con Íñigo Onieva

A pesar de lo que pueda parecer, Kiko Matamoros e Íñigo Onieva tienen muchas cosas en común. Los dos mantienen un contacto estrecho con Isabel Preysler y son grandes amantes del ocio nocturno, pero la cosa no queda ahí. Íñigo ha empezado su luna de miel en Sudáfrica y Matamoros es un gran amante de la zona. Tanto que ya ha estado dos veces y las dos generaron polémica. Primero viajó con Makoke, con su hija Ana y con Javier Tudela, su antiguo hijastro. Matamoros recibió muchas críticas por esta escapada porque en aquel momento su situación económica supuestamente no era buena.

El colaborador no tuvo más remedio que dar explicaciones y desveló que su viaje había estado patrocinado. Lo mismo le ocurrió cuando regresó con Marta López Álamo, su actual esposa. Como vemos, Tamara Falcó no es la primera en hacer una excursión de este tipo. Eso sí, ella elegirá los mejores hoteles porque, según ha salido publicado, no ha escatimado en gastos. El que tampoco tuvo reparo en elegir los mejores servicios fue Mario Casas. Sí, el también estuvo en África.

Mario Casas conquistó África

Tamara Falcó no pensaba que iba a ser una más en la extensa lista de famosos que han estado en África. Mario Casas, cuando estaba saliendo con Blanca Suárez, viajó a Tanzania con la actriz en busca de grandes aventuras. Fue en 2019. Igual que Íñigo Onieva, Mario eligió el hotel más exclusivo y contrató los mejores servicios para disfrutar al máximo de la experiencia. El nuevo marqués de Griñón está en boca de todos, su estilo de vida genera muchos comentarios, aunque no es el primer famoso que hace algo parecido.

La enorme maleta de Tamara Falcó

La luna de miel de Tamara Falcó está dando mucho de qué hablar. La marquesa ha llevado una maleta de gran tamaño. “Yo tengo una teoría. Si vas a facturar, ¿qué más te da el tamaño de la maleta? Cuanto más grande mejor. Tienes que llevar todas las cremas para protegerte, el aftersun y tienes que llevarte para limpiarte la cara”, explicó en sus redes. Otra famosa que también llevó mucho equipaje a África fue Camila Cabello. La cantante disfrutó de unas exóticas vacaciones. Habrá que esperar a que Tamara termine su viaje para ver qué famoso ha exprimido más la experiencia.