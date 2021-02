Ser una de las parejas goals del momento es lo que tiene. Hace una semana, numerosos medios australianos revelaron que el matrimonio formado por Elsa Pataky y Chris Hemsworth no pasaba por su mejor momento. ¿El motivo? Unas presuntas fotografías del intérprete de ‘Thor’ en actitud cariñosa junto a su compañera de reparto, Pom Klementieff. Los actores que trabajan en su última película son buenos amigos desde hace varios años, pero según la prensa, esta amistad podría haber incomodado a la intérprete de ‘Los Serrano’.

Sin embargo, días después de circular estos rumores, la mujer de Hemsworth hizo unas declaraciones a la revista ‘¡Hola!’, donde reveló que esas imágenes pertenecen a la fiesta que hizo el equipo, que estaba con los protagonistas en ese momento, con motivo de la película de Marvel. De esta manera, Elsa ha confirmado que todo ha sido una “invención” y ha dado carpetazo a una supuesta crisis, asegurando que tanto ella como Chris mantienen una excelente relación con Klementieff.

Por otro lado, el matrimonio, afincado en Australia, ha adquirido un nuevo inmueble. Un lujoso apartamento de 60 metros cuadrados ubicado en pleno centro de Madrid. Según ha informado ‘Vanitatis’, este piso está ubicado en el barrio de Chamberí y comparte terraza con otro ático de 80 metros cuadrados, que Elsa ya tenía en propiedad desde 2004. Un ático que nunca llegó a vender la actriz. La vivienda, cuya compra se hizo el pasado verano a través de un notario de Barcelona, ya estaría siendo reformada, tal y como ha apuntado el citado medio, además desde la fachada cuelgan diversas redes de obra.

Su historia de amor

Lo cierto es que la historia de amor de Elsa y Chris es digna de una película de Hollywood. Lo que comenzó con una cita a ciegas, terminó convirtiéndose en uno de los matrimonios más estables de la industria cinematográfica. Pataky y Hemsworth se conocieron gracias a la profesora de ambos que, tras mucho insistir, les concertó una quedada para que se conocieran más a fondo. Corría el año 2009, y por aquel entonces, la intérprete de ‘The Fast and the Furious’, no lo tenía muy claro, pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que el intérprete de ‘Thor’, era el hombre con el que quería compartir su vida.

De hecho, tan solo un año después se daban el ‘sí, quiero’ en una idílica isla en Indonesia. A los dos años, ya esperaban el nacimiento de su primera hija, India Rose. Más tarde, llegó el turno de los mellizos, Tristán y Sasha, cuyo nacimiento marcó un antes y un después en la feliz pareja. Fue el momento en el que tomaron la decisión de alejarse de los focos de Hollywood y mudarse al pueblo australiano, Byron Bay, donde la familia lleva una vida de lo más tranquila en contacto con la naturaleza.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas en su relación, pues han sido varias las ocasiones en las que han confesado que las claves de que su romance sea de lo más estable residen en el sacrificio de ambos, teniendo como prioridad la familia que han creado. Elsa Pataky, también admitió que gran parte de que su relación sea todo un éxito, se debe a que cuando se conocieron, Chris todavía no se había metido en la piel de ‘Thor’. Empezar siendo anónimos fue lo que les dio más seguridad a ambos a la hora de tomar ciertas decisiones.