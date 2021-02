Elsa Pataky zanja los rumores de crisis con Chris Hemsworth

No hay crisis entre Elsa Pataky y Chris Hemsworth . Después de unos días de rumores sobre un posible distanciamiento de la pareja, la actriz española ha desmentido que entre ellos haya problema alguno. Así lo ha confirmado Pataky en unas declaraciones a la revista ¡Hola!, que tiran por tierra las recientes informaciones publicadas en varios medios australianos según las cuales el matrimonio no solo no estaría pasando por su mejor momento, sino que además podría encontrarse al borde de la ruptura.

Dichos medios apuntaban a la actriz francesa Pom Klementieff como causante de la presunta crisis entre la pareja. La intérprete se encuentra trabajando con Chris Hemsworth en el rodaje de la última entrega de la saga “Thor” y al parecer compartieron una cena de inauguración de rodaje en la que se tomaron unas instantáneas que han hecho correr ríos de tinta. Sin embargo, la realidad no es la que parece en las fotografías, realizadas en un conocido restaurante de Sidney. En la cena no estaban solos Chris y la francesa, sino que acudió el equipo al completo. Así lo ha aclarado Elsa Pataky, que asegura que se han sacado de contexto y declara que mantiene una muy buena relación con la nueva compañera de rodaje de su marido, hasta el punto de que han llegado a compartir algunas tardes de ocio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

La española ha querido dejar claro que no existe ninguna crisis en su matrimonio, sino más bien todo lo contrario. A pesar de ser una de las parejas más admiradas de Hollywood, Hemsworth y Pataky llevan varios años instalados en Australia, país natal del actor, donde disfrutan de una vida tranquila y rodeada de naturaleza junto a sus tres hijos. Hace poco celebraron su décimo aniversario de boda y también se dedicaron unas bonitas palabras con motivo del día de San Valentín, lo que demuestra lo unidos que están.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

El rodaje de la nueva entrega de Thor estaba inicialmente previsto para el verano pasado, pero la situación de emergencia sanitaria obligó a modificar los planes hasta el mes de enero. No es Chris Hemsworth el único que se encuentra en estos momentos muy volcado en el trabajo, sino que la propia Elsa también está inmersa en un nuevo proyecto de la mano de Benjamin Millepied y Dimitri Rassam y en el que comparte protagonismo con Rossy de Palma. Las dos españolas quisieron dar muestra de su reencuentro a través de las redes sociales. Aunque el rodaje del filme en el que interviene Pataky, “Carmen”, no iba a llevarse a cabo en Australia, la productora se decantó por el país porque es uno de los más seguros en lo que respecta a la incidencia de coronavirus.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth están muy satisfechos con su vida en Australia. Su historia de amor es digna de película. La pareja se casó en diciembre de 2010 en una isla del Pacífico, apenas un año después de conocerse y al tiempo decidió mudarse a Australia para criar a sus tres hijos en un enclave paradisíaco. La pareja estrenó su nueva casa el pasado año y allí suele ejercer de anfitriones para todos aquellos amigos que visitan el país, como ha sido el caso de Natalie Portman o Benjamin Millepied entre otros.