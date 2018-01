Venezuela desvela el secreto mejor guardado de Bisbal y Rosanna: ¿por qué ocultan cómo se conocieron?

Cuando David Bisbal abrió su casa a Bertín Osborne a principios de 2017 fue para hablar de sí mismo como nunca antes lo había hecho. En aquel episodio de ‘Mi casa es la tuya’ explicó cómo fue su paso por el programa ‘Operación Triunfo’, cómo se convirtió en el artista español más internacional y, sobre todo, desnudó su parte más íntima hablando de sus relaciones sentimentales y, en especial, de la actual, la que mantenía y todavía mantiene con la venezolana Rosanna Zanetti y con la que va a contraer matrimonio este 2018. David se confesó profundamente enamorado, alabó las cualidades de la joven, pero evitó detenerse en un aspecto en el que ni siquiera Bertín quería profundizar: cómo se conocieron. De manera inocente, el presentador quiso saber cuándo y dónde se vieron por primera vez David y Rosanna, pero el almeriense fue cortante. “Es nuestro secreto”, espetó.

Aquella no era la primera vez que le hacían esa pregunta ni tampoco, por tanto, la primera vez que él respondía con evasivas. De hecho, su novia también lo hacía en esa especie de pacto de sangre que habían acordado desde los inicios de su relación. “Es un detalle que queremos guardar para nosotros dos”, repiten a uno y a otro lado del charco inconscientes, quizá, de que tanto misterio despierta teorías e indagaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta, que ambos transmiten frescura y naturalidad en cada una de sus entrevistas. No son personajes impostados, fríos. Más bien todo lo contrario, pero a la hora de hacer público cómo se conocieron las cosas cambian.

“No me gusta dar mucho detalle sobre los asuntos personales porque, con el tiempo, he aprendido que hay momentos y detalles que se deben guardar para uno mismo”, le respondió Rosanna a la periodista de ‘El Universal’ Yolimer Obelmejías cuando esta le formuló la pregunta maldita a mediados de 2016. “Aquella entrevista Rosanna no quiso hacerla por teléfono ni por Skype. Tuvo que ser por correo electrónico y entonces no tuve la oportunidad de repreguntarle porqué no quiso responderme a eso. Cuando uno no tiene nada que ocultar, habla abiertamente. Aquí en Venezuela somos muchos los que pensamos que quizá conoció a David cuando aún estaba prometida con Víctor Muñoz”, explica a LOOK la citada periodista.

En Venezuela fue un escándalo mediático la ruptura de Rosanna con Víctor Muñoz, el exitoso cantante con el que estaba a punto de casarse. La pareja hacía gala de su amor en sus redes sociales y resultó sorprendente que pusieran fin a su noviazgo cuando ya había incluso lugar para el enlace. “Al mes o así de terminar con Víctor se hizo público su romance con David Bisbal. Aquí no salíamos de nuestro asombro”, apunta Yolimer.

Coincide en lo sorprendente de aquella ruptura Carmela Longo, periodista especializada en espectáculos del programa Portada’s (Venevisión). Asegura a LOOK que en Venezuela se empezó a hablar del romance entre Bisbal y Zanetti antes de que este se hiciese público y lo fecha en los principios del año 2016. El mundo entero puso nombre a la acompañante de Bisbal en abril de ese año, cuando unos reporteros de Ventaneando le captaron en el aeropuerto de Miami con ella. “¿Es tu nueva novia?”, le dispararon a bocajarro. “No me gusta esa palabra”, acertó a decir él a modo de confirmación. “Por entonces ya llevaban un tiempo juntos, pero tras la experiencia con Zuleyka Rivera, cuyas fotos en una moto de agua convirtieron en romance lo que luego no llegó a ser más que una aventura, Bisbal prefería ser cauto y se mostró enfadado”, explica a este digital Longo. Ella precisa que el almeriense y la venezolana se conocieron cuando ella aún era novia de Víctor Muñoz, pero empezaron su relación después de que ella rompiera su compromiso. “Se vieron por primera vez en unos premios de música a los que acudió Bisbal y ella acompañaba a Víctor, que presentaba una canción con Nacho (de Chino y Nacho). Ese fue su primer contacto”, dice.

Según Carmela Longo, Rosanna y Víctor rompieron a finales de 2015. La noticia de su ruptura tardó meses en trascender, pero lo cierto es que Carmela ya le había escuchado decirle a un compañero “a Rosanna ni me la nombres” cuando estaba a punto de terminar ese 2015. Al parecer, una deslealtad por parte de él minó la confianza de Zanetti que finalmente, no sin antes tratar de salvar su compromiso, decidió poner punto final a su noviazgo.

¿Quién es Rosanna Zanneti?

Más allá de su relación con David y las numerosas campañas publicitarias que ha amadrinado desde que comenzara a salir con él, poco se sabe en España de la trayectoria de Rosanna Zanetti. En Venezuela era popular por sus papeles en algunas telenovelas y también por su relación con Víctor Muñoz, un cantante muy famoso en su país. Sin embargo, poco más se conocía de ella.

LOOK ha podido saber que Zanetti proviene de una familia de clase media alta que vivía en Distrito Capital, en Caracas. Su padre, Ernesto, de nacionalidad italiana, falleció hace unos años víctima de una cruel enfermedad. Por su parte, su madre, Angélica, y su hermano, Renato, gestionaban un negocio familiar y están muy unidos a Rosanna. Tanto es así que han visitado incluso España para conocer a los padres de Bisbal, las personas que se han convertido en su familia, ahora que la suya está lejos, a miles de kilómetros.