David Bisbal ya disfruta de las Navidades y lo hace de la mejor manera posible, en España, en compañía de su familia y de su novia, Rosanna Zanetti. Una vez que el almeriense ha dado el concierto en Buenos Aires que cerraba su gira anual, ha desembarcado en Madrid para pasar estas fechas tan fraternales con sus padres, que han viajado desde el Almería natal de la familia.

Una excelsa manera de cerrar un grandísimo año para él en todos los ámbitos de su vida. En lo profesional su música sigue cautivando a millones de seguidores en todo el mundo y colgando el cartel de ‘no hay billetes’. Mientras tanto, en lo personal su corazón no puede latir más fuerte. De la mano de Rosanna Zanetti han hecho un tándem sentimental sólido y que desde el pasado mes de abril son pareja de hecho.

Sin embargo, durante este año de luces ha habido una sombra del pasado que se ha cernido sobre él y que ha alterado (temporalmente) su estado de felicidad. ¿Su nombre? Chenoa. La argentina publicaba el pasado mes de septiembre su primer libro, ‘Defectos Perfectos’, en el que contaba con pelos y señales su versión de la ruptura con David Bisbal, tras tres años de intenso noviazgo.

Algunos de los extractos de la obra de Chenoa son absolutamente demoledores y disparan directamente contra el almeriense: “Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue: “Pon la tele”. Allí estaba David, en una rueda de prensa de Caracas, encantado de la vida diciendo que no estaba con nadie. Esas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos balas. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban en toda la casa.”

Ante el testimonio de su expareja, David Bisbal hizo gala de la elegancia que le caracteriza y pasó de puntillas por el escabroso asunto: “Cada uno tiene su versión de los hechos (…) prefiero estar en el equipo de desearle lo mejor a las personas”. Una manera de dar a entender que no le sentaron nada bien las declaraciones de Chenoa, pero que no ha tardado en pasar página.

Así lo demuestran estas imágenes en familia, comiendo en un restaurante de la localidad madrileña de El Molar, con su novia y sus seres queridos. Si quieres ver cómo se lo pasaron, no te pierdas nuestra galería. Ahora el andaluz está centrado en descansar y en disfrutar de la Navidad en su tierra, donde ha llegado procedente de la capital. Si tiene que hacer balance de su 2017, probablemente haya sido un buen año para él, pese al conflicto con Chenoa.