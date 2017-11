“Ya estoy bien. Todo pasó muy rápido, con el subidón y la adrenalina hice lo que no hay que hacer. Puse resistencia y corrí detrás de los ladrones“, así comienza el relato de Sonia Ferrer a LOOK. Este viernes la presentadora protagonizó un episodio desagradable al convertirse en víctima de un robo a plena luz del día. Tres encapuchados la atracaron en un parking situado en Majadahonda (Madrid) cuando se dirigía a un establecimiento para adquirir algún elemento de seguridad que evitara que su residencia fuera una más entre la lista de las asaltadas en su zona. Unos días después de este contratiempo, la catalana ha explicado a este medio cómo sucedió todo. Paso a paso.

Pese a ser consciente de que ir tras ellos fue una imprudencia, la pista que Sonia reveló a la Guardia Civil podría ser crucial en la detención de los asaltantes. “Lo bueno de haber corrido tras ellos es que pude ver el coche en el que huían y memorizar la matrícula. No sabían que el móvil lo tenía en la mano y no en el bolso que se llevaban, así que cuando el tipo subió al coche subió con dos colegas y se giró vio que intentaba hacer una fotografía con el teléfono. Lo que no sabe es que me temblaba todo, así que memoricé la matrícula y rápido me fui a los de seguridad para que la apuntaran”.

Sonia Ferrer ha revelado datos inéditos a este medio sobre el coche en el que huyeron. Al parecer, este había sido sustraído e incluso denunciado. “Una hora más tarde denunciaron el robo de ese coche. La Guardia Civil me dijo que me darían noticias cuando las tuviesen”. Pero, ¿qué le robaron? “Tienen mi bolso, mi chaqueta, mi dinero, mis tarjetas, mi DNI, mi carnet de conducir”, reveló en sus redes sociales. ¿Y ahora cuáles son los siguientes pasos? “Ahora toca esperar”, dice Sonia.

