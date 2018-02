No terminan de creérselo. Alfred y Amaia consiguieron la noche del pasado lunes 29 de enero alzarse con los pasajes que los llevará a representar a España en Eurovisión 2018. La pareja y su tema ‘Tu canción’ fue la opción escogida por los espectadores entre nueve candidaturas, lo que les convirtió en los sucesores de Manel Navarro para el próximo festival. Es incuestionable que la compenetración que estos dos jóvenes desprenden sobre el escenario parte de su relación amorosa, un hecho que ha traspasado la cámara y ha enternecido al público español desde que empezó ‘Operación Triunfo’. Su idilio comenzó poco después de su entrada en la academia -en el mes de octubre- y desde entonces ambos se han convertido en el foco de todas las miradas. Respecto a una posible discusión entre ellos de aquí a que se celebre el Festival de Eurovisión, Amaia ha querido responder con su peculiar desparpajo. “No hombre no, a ver… seguro que de aquí a mayo discutimos un poco. Pero eso también tiene su gracia”, comenta sonriente la ‘triunfita’.

Los miedos de Amaia y Alfred en Eurovisión 2018

La pareja ha concedido una rueda de prensa este martes como representantes oficiales de Eurovisión. Por primera vez se han enfrentado a las preguntas de los periodistas, pero, eso sí, en su territorio: la academia. En conversación con los medios de comunicación, Alfred ha querido valorar el tema que Raúl Gómez ha compuesto para ellos. “Nos han hecho un regalazo”, ha dicho. Una canción edulcorada que narra una bella historia de amor bajo el hilo conductor de la música, una pieza que encaja a la perfección con lo que durante tres meses han podido ver desde casa los espectadores de ‘OT’ 2017. En la breve entrevista que TVE ha realizado y emitido con los recién elegidos representantes de España en Eurovisión, Amaia y Alfred han contado cuáles son los mayores miedos que sienten de cara a su gran día en el evento europeo. “Lo que más miedo me da es caerme, pero no lo sé. Me da el mismo miedo que en una gala de ‘OT’, quizás que se me olvide la letra me asusta un poco”, apunta Amaia, que minutos después reconoce que el inglés supone para ella un problema a la hora de comunicarse con los medios extranjeros que se trasladarán a Lisboa: “¡Buah! menos mal que la canción es en castellano, alguna clase o algo nos pondrán”. Por otro lado, Alfred confiesa que lo que más le inquieta es el sonido y el factor técnico, pero confía en el buen hacer de la organización lusa para que su candidatura brille sobre el escenario.

Respecto a la puesta en escena ambos coinciden en que se dejarán aconsejar por los expertos de TVE, que son cada año los que asignan un director creativo para desarrollar las escenografías españolas en Eurovisión. Lo que sí tiene claro es que si tienen que elegir acompañamiento para su aventura en Portugal, esos serán ‘Los Javis’. Los profesores de la academia se han ganado el corazón de los chicos, y es que ambos apuntan que su carácter divertido les ha conquistado. “Ellos nos dijeron que iban a venir. Pero bueno no quiero desvelar nada, no sé si no se podía decir esto”, concluye Amaia haciendo gala de su peculiar personalidad, la misma que en parte la ha convertido en una de las firmes candidatas a ganar esta edición de ‘Operación Triunfo’.