La navidad ‘interruptus’ de Cayetano Rivera y Eva González

Cayetano Rivera y Eva González no podrán pasar todo el tiempo juntos que les gustaría. Tras disfrutar de la Nochebuena y del día de Navidad juntos, en familia, los compromisos profesionales del torero no perdonan y ambos se ven obligados a separarse durante unos días. El mediano de los Rivera debe viajar hasta Colombia para participar en la feria taurina de Cali.

Una de las ciudades punteras del país espera con ganas al diestro, que torea este jueves 28 de diciembre y que comparte cartel con otros maestros españoles del ruedo como José María Manzanares, Padilla o Enrique Ponce. Una cita ineludible dentro del calendario profesional de Cayetano y a la que se espera que Eva González no pueda acompañarle, dado su avanzado estado de gestación, pasados los 7 meses de embarazo.

En otras circunstancias, la presentadora no dudaría en acompañarle y convertirse en su mejor apoyo, tal y como ha sucedido otras veces, pero no es lo más aconsejable ahora mismo. Las fechas no son las más propicias para cruzar el charco, ya que la Navidad invita a la fraternidad y a la vida familiar, pero Eva González siempre ha respetado y entendido la profesión de su marido y futuro padre de su hija.

En el peor de los casos, Cayetano se perdería la Nochevieja junto a su mujer, pero parece un escenario remoto, ya que al torear el día 28 cuenta con tres días para regresar a España, comerse las uvas y brindar en familia por un 2018 que arrancará con su paternidad, la mejor de las noticias posibles.