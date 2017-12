Isabel Gemio presenta a sus hijos en un momento crucial para ella

Ya lo anunció. Hace escasas semanas dijo que próximamente daría un paso muy importante, haría algo que nunca pensó hacer y lo haría porque se trataba de un momento muy especial en su carrera. Ese día ha llegado, Isabel Gemio ha recibido un premio Ondas a toda su carrera y lo ha recogido, visiblemente emocionada acompañada de sus dos hijos. Fueron ellos los que quisieron estar allí, así se lo contaba la periodista a pablo Motos en su última entrevista en ‘El hormiguero’: “Mis dos hijos me dijeron que querían acompañarme en esta ocasión y yo también quiero que ellos me acompañen”.

Llamó la atención en look de los tres, perfectamente combinados en blanco y negro, impecables para una ocasión elegante. Y como no podía ser de otra forma, fue a sus dos pequeños a quienes se lo dedicó: “Quiero agradecer este premio a mis hijos. Ellos me han permitido que haya podido trabajar con alegría y sin sentimiento de culpa, a pesar de todo el tiempo que les he robado. Gracias por estar siempre a mi lado, incondicionalmente. Sois mi brújula, mi fuerza. Gustavo, para Diego y para mí eres nuestro héroe. Los dos sois mi mejor premio. Os quiero”.

Este reconocimiento llega en un momento clave para Isabel, que en pocos días se despide de su programa ‘Te doy mi palabra’ en Onda Cero después de 14 años, una decisión complicada pero tal como ella misma ha explicado ha tomado pensando en sus necesidades familiares. Al no lograr un acuerdo tras pedir que cambiaran sus condiciones, se decidió no renovar su contrato.

Esto no quiere decir que se retire de los medios. Nada más lejos de la realidad, de hecho, ella misma afirma que “Este Ondas llega en un momento muy especial en mi vida, de incertidumbre, pero también de ilusión. Lo recibo en la semana que me despido de mis oyentes de ‘Te doy mi palabra’. Lo hago después de muchos años haciendo el periodismo que quería. A partir de ahora el destino y el futuro no está escrito, dios dirá. Espero poder seguir trabajando en este medio. Si hace falta escribiré un anuncio en el periódico que diga algo así como ‘Presentadora con Ondas busca trabajo’.

No fue la única galardonada, junto a ella estuvieron algunos otros rostros inconfundibles como Blanca Suárez por ‘Las chicas del cable’, Pau Dones por su trayectoria musical, Susana Griso como mejor presentadora de televisión y Alejandro Sanz como artista del año 2017 o Ángels Barceló como mejor presentadora de radio. Todos estuvieron presentes, recogieron en mano su galardón y compartieron la ilusión con los múltiples asistentes.