Leiva habla abiertamente sobre su ruptura con Macarena García

Un amor de tres años que nunca dejó pruebas en forma de imágenes juntos y que se evaporó el pasado verano. La relación sentimental entre Leiva y Macarena García tocó a su fin como comenzó, sin hacer ruido y alejada de los focos, tal y como querían sus protagonistas. Tras escuchar la reacción de la actriz, ahora es el turno del cantante, que se sincera con ‘El País’ en una entrevista repleta de sinceridad.

Ninguno de los dos ha dado motivos aparentes que justificasen su ruptura, sin embargo, Leiva no ve demasiada diferencia entre estar soltero o con pareja: “Mi vida ahora no es muy diferente a la que llevo cuando tengo pareja. Tener o no una pareja no varía mi volumen de salidas nocturnas”.

No obstante, reconoce que el capítulo sentimental necesita una atención que (quizás) él no pueda abarcar: “Es verdad que cuando tienes un anclaje sentimental hay una serenidad de no andar buscando fuera y sientes menos inquietud por salir. Pero mi vida, soltero o no, es de mochila y furgoneta, y me gusta. Es agotadora y adictiva. Yo soy un tipo que no estoy cómodo en ningún sitio. Estoy en un sitio y pienso que debería estar en otro”.

Su frenético ritmo de vida no es un impedimento para que el día de mañana encuentre la estabilidad al lado de una persona. Leiva habla claro: “Se puede construir una relación y cuidarla viajando. Es cierto que tienes vértigos y desapegos, porque siempre estás de paso y nunca te quedas en un sitio. Vivimos en una furgoneta, 100 conciertos al año suponen 200 años viajes de furgoneta. Pero salir con un músico es posible”.

La hipocondría

Ha sido mucho el revuelo que se ha montado con una de las confesiones que ha hecho el cantante, al que no le ha sentado bien algunos titulares hablando sobre el trastorno que padece . Leiva sufre hipocondría y no puede evitar pensar en todo momento que tiene algo grave: “No puedo mirar en Internet porque todo lo que lea lo voy a notar. Si tú me dices ahora que tienes unos sarpullidos que te han salido esta mañana, es muy probable que yo por la tarde me encuentre unos sarpullidos parecidos.

“Si me llama un número desconocido pienso que es el laboratorio para decirme que voy a morir esta noche”

Leiva da carpetazo al asunto con una confesión desgarradora: “Si me hago unos análisis y tardan un día en dármelos, pienso: ‘Ya está, lo han visto’. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: ‘Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche”. Palabra de rockero.