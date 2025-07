El lado personal de Cuca Gamarra: de su gran pasión a su pareja ideal

Cambios importantes en la estructura del Partido Popular. A pocos días de que se celebre un nuevo Congreso Nacional en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha confirmado algunas novedades en el partido. El líder popular ha decidido reforzar su núcleo más cercano después de que Cuca Gamarra solicitara dejar la secretaría general. Tal como se ha anunciado, a partir de ahora Miguel Tellado -persona de máxima confianza de Núñez Feijóo- será el nuevo número dos del partido, mientras que Ester Muñoz se convertirá en la portavoz de los populares en el Congreso.

Según ha trascendido, Cuca Gamarra ha comunicado a Feijóo su deseo de dejar de ejercer como secretaria general del PP y considera que ha cumplido con sus objetivos. De hecho, a estas alturas la trayectoria de Gamarra está considerada como un éxito y ha sido una figura fundamental en el partido. Es más, aunque ya estaba durante la etapa de Pablo Casado, Feijóo decidió apostar por ella.

Cuca Gamarra en un acto. (Foto: Gtres)

Aunque ya no ocupará el cargo de secretaria general, Cuca Gamarra no se va a desvincular del partido. La hasta ahora número dos de Nuñez Feijóo va a permanecer en el Comité de Dirección y continuará vinculada al área institucional. Todavía no se tienen muchos detalles, pero es probable que asuma algunas de las áreas que ha dejado vacantes Esteban González Pons. El vicesecretario general de Institucional del Partido Popular confirmó algunas semanas que estaba abierto a dejar su cargo para dedicarse por completo a compaginar su puesto de vicepresidente del Parlamento Europeo con la dirección de la delegación de los populares en la Eurocámara.

El lado personal de Cuca Gamarra

Nacida el 23 de diciembre de 1974 en Logroño (La Rioja), Cuca Gamarra procede de una familia conservadora. Su nombre es una herencia familiar, ya que su madre y su hermana también se llamaban Concepción. El apodo de Cuca se lo puso un tío para diferenciarla. Gamarra tiene dos hermanos: Mario, que es empresario, y Paloma, que es periodista y trabaja en la Universidad Internacional de La Rioja.

Cuca Gamarra con Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gtres)

Pasó sus primeros años en el colegio de Las Agustinas de Logroño, pero después estudió Derecho y cursó un posgrado en Derecho Cooperativo en la Universidad de Deusto y un máster en Práctica Jurídica. Además, está colegiada en el Colegio de Abogados de Vizcaya.

Antes de dedicarse a la política trabajó en el despacho de José María Gil Albert, diputado con UCD y fiscal general del Estado con el Gobierno de Suárez. Gamarra no descarta volver a ejercer de abogada cuando se retire.

Cuca Gamarra con Feijóo. (Foto: Gtres)

A pesar de que su profesión ocupa la mayor parte de su tiempo, siempre le queda un rato para disfrutar de sus aficiones. Es una mujer muy deportista, en especial del running, el esquí y el golf. Es más, ha llegado a participar en algunos maratones importantes, como el de Nueva York, el de Florencia o el de París y tiene un grupo con el que corre. También le gusta mucho la lectura, en especial Paul Auster y Rafael Chirbes, así como la música y adora a su perro.

La política nunca se ha casado, quizás probablemente porque su carrera ha sido su prioridad. No obstante, en alguna ocasión ha dicho que no ha tenido suerte en el amor. A pesar de esto, es una persona muy familiar y ejerce como madrina de su sobrina Candela, con la que tiene una relación muy estrecha.

En una entrevista en La Sexta hace algunos años, Gamarra confesó que no había tenido suerte en el amor y dijo que su pareja ideal tiene que ser alguien con sentido del humor, a quien le gusta mucho salir y que sea una persona interesante.