Alejandra Rubio está viviendo uno de los momentos más tensos de su vida. Un vídeo publicado por la unigénita de Terelu Campos a las afueras de una cárcel de Turín ha sido objeto de críticas por las que se ha enfrentado a sus compañeros y a la prensa. Concretamente, la nieta de María Teresa Campos compartió su visita a la prisión en la que está ingresado su cuñado, Pietro Costanzia, por intento de homicidio. La joven quiso apoyar en su perfil personal a su familiar y a su novio, Carlo Costanzia, que felicitó desde la calle a su hermano con gritos con motivo de su cumpleaños. De la misma manera, la colaboradora televisiva también le deseó un feliz cumpleaños a Pietro. Sin embargo, en vez de reservarse esta visita, quiso hacerla pública en el universo 2.0.

En su regreso a su puesto de trabajo, Alejandra fue muy cuestionada por sus compañeros de Vamos a ver que le recomendaron no formar parte de esta polémica familiar y, mucho menos, ponerse a la defensiva. Sin embargo, su postura fue aún más tajante y volvió a sacar las garras por su cuñado. Por su parte, Terelu Campos no quiso pronunciarse sobre ello cuando le preguntaron por la actitud de su hija, ya que considera que es mayor para actuar o tomar decisiones. Sin embargo, ahora la nuera de Mar Flores ha entonado el mea culpa y ha asegurado que, en todo este escándalo, hay un hombre que está tratando de poner cordura: su padre, Alejandro Rubio.

Su complicado papel

Terelu Campos junto a Alejandro Rubio, el padre de su única hija. (FOTO: GTRES)

Desde hace muchos años que Alejandro Rubio decidió dar un paso atrás en cuanto a los medios de comunicación y vivir una vida anónima a pesar de haber formado parte del historial sentimental de Terelu Campos, con la que tuvo a Alejandra. De hecho, cuando se supo el embarazo de la nieta de María Teresa Campos, el futuro abuelo se limitó a apoyar a su hija, aunque dejó claro que quizás era muy precipitado que se convirtiera en madre por su edad y por el poco tiempo de relación que llevaba con Carlo Costanzia.

Tras separarse de Terelu, Alejandro desapareció del foco mediático y se centró en su faceta como empresario. De hecho, cuatro años después de poner fin a su relación sentimental, el padre de Alejandra fundó en el año 2007 Optimarket, el almacén de gafas graduadas y de sol más grande de España ubicado en San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid.

Alejandra Rubio con su padre, Alejandro Rubio. (Foto: Gtres)

Debido a su decisión de no aparecer en los medios, ni Alejandra ni Terelu le mencionan en los programas en los que trabajan aunque ahora a la novia de Carlo Costanzia no le ha quedado más remedio al asegurar que su progenitor es la cabeza fría en sus decisiones. «He estado reflexionando, hablando con mis amigos, con mi familia, que lo necesitaba también. Mi padre me viene muy bien».