Después de la polémica generada por la ausencia de Íñigo Onieva en la portada de una conocida revista tras el bautizo del tercer hijo en común de Ana Boyer y Fernando Verdasco, la pareja ha regresado a Madrid y se ha enfrentado a las preguntas de los medios en el aeropuerto. Con un ambiente de prisa y sin entrar en detalles, Ana Boyer ha asegurado que «todo está muy bien», evitando confirmar o desmentir cualquier tipo de conflicto con el empresario. Esta declaración llega después de que durante varios días se especulara sobre una posible tensión entre ellos debido a la exclusión de Íñigo de la publicación que cubría el evento familiar.

Por su parte, Isabel Preysler, madre de Ana, también salió a aclarar la situación días atrás, enfatizando que la familia había disfrutado mucho de la celebración y desvinculándose de las decisiones editoriales de la revista. Ante la insistencia de los periodistas sobre la ausencia de Íñigo Onieva en la portada, Isabel respondió que no era asunto suyo, sino responsabilidad de los editores de la revista, dejando claro que no tenía conocimiento ni influencia sobre esa decisión. Así, la matriarca buscó poner fin a los rumores sin alimentar más polémicas en torno a la familia.

Ana Boyer en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

El bautizo del pequeño Martín, hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, fue un evento muy esperado y cubierto por la prensa, no sólo por el significado familiar sino también por la atención que genera la famosa familia Preysler-Boyer. Sin embargo, la exclusión de Íñigo Onieva en la portada desató rápidamente un aluvión de especulaciones, generando un ambiente tenso que obligó a la pareja a salir a dar explicaciones públicas, aunque muy medidas y comedidas. En todo momento, tanto Ana como Isabel han mantenido una actitud serena, intentando evitar que la polémica derive en un conflicto público.

La portada en cuestión muestra una escena idílica con Ana Boyer y Fernando Verdasco posando junto a sus tres hijos en un entorno cuidado al milímetro. Pero no están solos: también aparecen Isabel Preysler y Tamara Falcó, perfectamente integradas en la estampa familiar. Y es precisamente esa presencia la que hace aún más llamativa la ausencia de Íñigo Onieva. Porque si Tamara está, ¿por qué no él? El evento, al fin y al cabo, reunió a toda la familia, y Onieva, pese a sus altibajos públicos, había sido en los últimos meses presentado como un yerno plenamente aceptado en el círculo Preysler. Por ahora, Ana Boyer y Fernando Verdasco parecen apostar por mantener la calma y evitar que los rumores afecten su vida familiar y personal. La discreción ha sido la tónica dominante en sus intervenciones públicas tras el bautizo, y la pareja no ha querido entrar en confrontaciones ni dar más detalles sobre la situación de Íñigo Onieva o sobre su relación con él. Prefieren dejar que las especulaciones se disipen por sí solas, sin alimentar controversias innecesarias.

