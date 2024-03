«Sí, señor», la exigencia de Tamara Falcó a su hermana Ana Boyer durante años

Bake Off: famosos al horno, que se estrenó el pasado 11 de enero, está regalando momentos de lo más inesperados a la par que divertidos. Pese a que el cometido principal de los participantes es demostrar su talento en los fogones para deleitar a los jueces (Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular) con los mejores dulces, también hay cabida para entablar distendidas conversaciones que dan pie a revelaciones cuando menos llamativas. Así ha ocurrido en la última emisión del espacio de RTVE que ya está en su segunda temporada. Esta vez, la protagonista ha sido Ana Boyer, de 34 años, que pese a que siempre hace gala de su habitual discreción, su participación en el espacio del ente público está sorprendiendo por las confesiones que hace acerca de su esfera privada.

Ana Boyer en ‘Bake Off: famosos al horno’ / RTVE

La confesión más llamativa de Ana Boyer sobre Tamara Falcó

La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer ha sacado a la luz, ante la sorpresa de todos, el apodo con el que su hermana Tamara Falcó, de 42 años, se dirigía a ella cuando eran tan solo unas niñas, ya que la llamaba recluta. Y es que, a medida que ha ido avanzando, Ana ha ido mostrando su faceta más cercana, lo que la ha llevado a contar experiencias que ha vivido con la que es una de las familias más conocidas de la crónica social de nuestro país.

Con la prueba de autor de esta semana, los concursantes han tenido que hacer dos equipos. Para ello, Alba Carrillo (37 años), que ha ejercido de capitana, ha elegido a Ana Boyer y Blas Cantó para trabajar juntos. Mientras los tres realizaban su tarta, la colaboradora de televisión ha querido expresar cómo le gustaría que sus compañeros se dirigieran a ella. «Sí, mi capitana», ha respondido Ana, entre bromas. Ha sido cuando Carrillo ha indicado que le gustaba que la llamasen así su compañeros para que quedase claro quién mandaba, todo en clave de humor.

Ana Boyer en el concurso de ‘Bake Off: famosos al horno’ / RTVE

Ha sido entonces, cuando se le ha venido a la mente a Ana Boyer una anécdota familiar que ha querido compartir ante la sorpresa de todos, que escuchaban con atención el relato. La mujer de Fernando Verdasco ha explicado la historia, que tenía relación con su hermana Tamara. Un episodio que ha rescatado del pasado y que ha recordado con cariño. «Mi hermana mayor me llamaba recluta y yo tenía que responderla: ‘sí, señor’», ha contado Boyer. Además, Ana ha añadido que «eso me lo hacía durante mucho tiempo», dejando claro que esta situación no fue un hecho puntual, sino que se fue alargando durante años.

Tamara Falcó y Ana Boyer en una imagen de archivo / Gtres

Desde siempre, Ana Boyer y Tamara Falcó han demostrado tener una gran complicidad y la relación entre ellas es excelente. De hecho, a pesar de sus variadas ( y ajetreadas) rutinas siempre buscan la oportunidad para poder estar juntas y compartir parte de su tiempo.