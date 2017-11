El mundo del espectáculo amanecía este sábado con la confirmación de una triste noticia: Chiquito de la Calzada fallecía, la luz del humorista se había apagado para siempre. Su círculo más íntimo está desolado y la tierra que le vio nacer volcada en su hijo predilecto. La capilla ardiente se ha instalado esta mañana a las 12 en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial y ha recibido desde la apertura de sus puertas la visita de anónimos y amigos como el cómico Manuel Sarria. Todos quieren rendirle su particular homenaje y podrán hacerlo hasta las diez de la noche.

Se me acaba de ir mi amigo del alma,se me acaba de ir un trozo de mi alma,se me acaba de ir.Siempre te tendré en mi recuerdo.Adios Chiquito. pic.twitter.com/s3D3oBlknx

— Manuel Sarria Cuevas (@ManuelSarriac) 11 de noviembre de 2017