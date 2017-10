EXCLUSIVA | Así se enfrenta Arévalo a su futuro sin Bertín

“Sé que tiene problemas económicos y propuse que estuviera conmigo en el programa. ¡Cuando le he visto de nuevo en la tele ni te cuento!”. En el conflicto que actualmente mantienen Bertín Osborne y Paco Arévalo llueve sobre mojado. Así expresaba su indignación el propio cantante en conversación con Paloma García-Pelayo y dejaba latente que no podía más. No está dispuesto a asumir una nueva decepción. La última ha pasado por volver a ver a su amigo sentado en ‘Sábado Deluxe’ aireando sus problemas con él y de sus palabras -las primeras concedidas a un medio de comunicación tras el escándalo- se deduce que la decisión está tomada: Bertín y Paco no volverán a trabajar juntos.

La productora de ‘Mi casa es la tuya’ le ha comunicado a su presentador estrella la decisión de no volver a contar con el humorista. No quieren verse salpicados por su ruptura amistosa y prefieren dejar al madrileño completamente al margen de este programa en el que Arévalo colaboraba de manera puntual. Esta decisión, la de prescindir de él en el espacio de Telecinco, llega en un mal momento para el humorista pues, tal y como confirma el propio Bertín, tiene “problemas económicos”. Ante este nuevo varapalo profesional, ¿cómo se encuentra el cómico? Él confiaba en que su ‘mellizo’ no iba a decir esta boca es mía, pero finalmente lo ha hecho y no le deja en buen lugar. ¿Cómo se plantea su futuro profesional sin ese amigo que tanto le ha ayudado en los últimos años? ¿Podrá sanear sus cuentas sin el apoyo de Osborne?

Arévalo quita hierro al asunto y prefiere sacar pecho. En conversación con LOOK no se doblega e insiste en que su vida profesional llega mucho más lejos de Bertín. Afirma que no le influye “absolutamente en nada” dejar de trabajar con el cantante y que este nuevo distanciamiento no hace peligrar sus finanzas. “Tengo otros proyectos a la vista. Sigo teniendo mis bolos, presentaciones y mis cosas, como siempre”, explica. “¿De qué proyectos se trata?”, quiere saber este digital. “No puedo decir nada hasta que no estén cerrados”.

El humorista vuelve a volar solo

Por tanto, el humorista vuelve a volar solo. Además de no regresar a ‘Mi casa es la tuya‘, el enfado de Bertín le ha costado al humorista no volver a plantearse un espectáculo conjunto. ‘Un chorro’ que se le corta y que, en contra de lo que afirma el cómico resentirá sus arcas de un modo inevitable. Llegados a este punto del relato cabe reseñar que el último que tuvieron, ‘Por humor al arte‘, se estrenó en Barcelona en el año 2013 y se prolongó hasta hace solo unos meses, lo que ha supuesto cuatro años de giras -e ingresos- en la agenda del showman.

De ahora en adelante solo existe una vía posible para solucionar esta última cuestión y esa no es otra que la reconciliación con Osborne, uno de los presentadores estrella de Telecinco. Pero el cómico advierte a este digital que la situación personal con Bertín sigue en punto muerto desde que compartiera en Twitter la dichosa fotografía de la paella con el rey emérito y su hija, la infanta Elena. “Yo subí una fotografía a redes, él se ha enfadado y ya está. Así seguimos y no hay más”, concluye el comediante.