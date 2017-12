Risto Mejide ha vivido la que seguramente haya sido su entrevista más profunda. La alpinista Edurne Pasaban se sentó en el plató del ‘Chester’, como si de la consulta de un psicólogo se tratase, para desnudar sus emociones ante la audiencia de Cuatro. “He visto la muerte más cerca aquí que en las montañas. La depresión estuvo a punto de quitarme la vida dos veces“, contaba la montañera vasca. Pese a que en su carrera ostenta el honor de ser la primera mujer en el mundo que ha conseguido subir los catorce ochomiles (14 montañas de más de 8.000 metros), su cabeza le jugó malas pasadas durante varios años que la hicieron caer en picado. “Viví situaciones muy complicadas. Venía de pasar las navidades jugándome la vida escalando montañas y en Reyes me vi en un hospital psiquiátrico“, cuenta la deportista y añade: “El psiquiatra no entendía que una persona fuera capaz de subir ahí arriba y no fuera capaz de vivir abajo”.

Al parecer, las presiones sociales y su ritmo de vida la hicieron perder el control sobre su persona, algo que confiesa haber logrado tras mucho esfuerzo y el apoyo de su familia: “Con 32 años tenía amigas que ya estaban casadas, tenían hijos…seguían todos los roles que están marcados y yo tenía mi vida volcada en mi profesión”. Edurne ha querido utilizar su presencia en el ‘Chester’ para partir una lanza por todos aquellos que atraviesan o han atravesado una situación similar a la suya: “Yo he tomado antidepresivos cuando escalaba un ochomil, no pasa nada. Vemos normal tomar una pastilla para el bocio, ¿por qué no un antidepresivo?”.

Reconciliación con Juanito Oiarzabal tras su sonado enfrentamiento

Pese a que Edurne ha confesado a Risto que comenzó en el alpinismo por un guapo entrenador con quien tuvo un furtivo romance, no sería este el hombre de su vida en el terreno profesional. Juanito Oiarzabal ha sido el gran amigo y mentor de la deportista, una relación que se vió truncada en el año 2011 por un desafortunado accidente que casi le cuesta la vida al alpinista.

Durante una escalada al Everest, Edurne tuvo que formar equipo de rescate para salvar a Juanito. Las imágenes de este suceso dieron la vuelta al mundo y fueron el motivo de la disputa. “Juanito esaba muy mal, teníamos que ayudarle”, declaró entonces Edurne, algo que enfadó mucho a su mentor, el cual contestó: “Edurne está justificando que no ha subido al Everest por ayudarnos a nosotros, ¿pero esta tía qué se cree?”. Desde ese momento ambos no han vuelto a terciar palabra, una amistad que el ‘Chester’ ha vuelto a unir con la visita de Juanito al programa.”Han pasado siete años de nuestra discusión, ya es hora de que nos demos otra oportunidad”, decía Juanito a su compañera antes de fundirse en un emotivo abrazo.

La maternidad, el gran reto de la valiente escaladora

Hace algunos meses Edurne cumplió su gran sueño, ser madre. La gran aventura de su vida comenzó con su pequeño Max, que a modo de remedio curativo ha hecho vivir a la escaladora su mejor momento personal. “La vida cambia, uno elige que cambie en este caso. Con la maternidad me he vuelto más sensible y pienso más en lo que sienten las madres al ver sufrir a sus hijos“, cuenta Edurne a Risto.

Lo que es seguro es que si Max algún día se decanta pos seguir los pasos de su madre, se encontrará a su lado a la mejor de las maestras. Algo que a Pasaban le hace especial ilusión: “Si decide hacer escalada, su madre le acompañará”. Esta vasca ha demostrado ser toda una valiente más allá de recorrer los caminos más altos y peligrosos de la tierra. Una deportista de altura, nunca mejor dicho, que ha sabido sortear las inclemencias más duras que se han cruzado en su vida.